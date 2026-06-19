19 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo bonaerense se destaca por sus quesos artesanales y su naturaleza y es perfecto para una escapada

Ubicado en un entorno natural privilegiado, este destino se presenta como una opción ideal para una escapada de fin de semana lejos del ritmo acelerado de la ciudad

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Escapada ideal para hacer en Buenos Aires.

Escapada ideal para hacer en Buenos Aires.

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  • Victoria es una opción ideal para una escapada de naturaleza, tranquilidad y turismo rural cerca de Buenos Aires.
  • La localidad se destaca por sus quesos artesanales y productos regionales elaborados con técnicas tradicionales.
  • Las degustaciones, almacenes rurales y recorridos al aire libre son algunos de sus principales atractivos.
  • Para los amantes de la gastronomía de campo, Tomás Jofré sobresale por sus asados, picadas y restaurantes tradicionales.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Victoria se presenta como una alternativa ideal para quienes desean alejarse del ritmo urbano y disfrutar de unos días de descanso en contacto con la naturaleza. Rodeada de paisajes verdes y un entorno sereno, esta propuesta invita a recorrer caminos rurales, disfrutar del aire libre y sumergirse en una atmósfera donde predominan la tranquilidad y el encanto de la vida de pueblo.

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Uno de los grandes atractivos del lugar es su tradición gastronómica, especialmente vinculada a la elaboración de quesos artesanales. Los productores de la zona conservan técnicas transmitidas de generación en generación, dando origen a una amplia variedad de productos que destacan por su calidad y sabor. Las visitas a almacenes rurales y las degustaciones de especialidades locales se convierten en una experiencia imperdible para quienes buscan descubrir los sabores más auténticos del campo argentino.

La combinación entre naturaleza, gastronomía y turismo rural convierte a Victoria en una escapada perfecta para todas las edades. Ya sea para disfrutar de caminatas al aire libre, contemplar los paisajes o compartir una picada con productos regionales, este destino ofrece una experiencia relajada y diferente, ideal para desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cuál es el pueblo destacado para hacer una escapada gastronómica

Cuando se habla de destinos gastronómicos cerca de Buenos Aires, Tomás Jofré ocupa un lugar destacado. Esta pequeña localidad rural, ubicada en el partido de Mercedes, se convirtió en una referencia para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional argentina en un entorno campestre. Cada fin de semana, visitantes de distintos puntos de la provincia llegan atraídos por sus restaurantes de campo, el ambiente tranquilo y la posibilidad de vivir una experiencia típica lejos del ruido urbano.

La propuesta culinaria es el gran atractivo del lugar. Los restaurantes ofrecen abundantes menús criollos que suelen comenzar con picadas de quesos, embutidos y productos regionales, para luego dar paso a pastas caseras y una amplia variedad de carnes asadas. Costillares, vacíos, chorizos y achuras forman parte de una experiencia gastronómica que destaca por la calidad de los ingredientes y el espíritu tradicional de la cocina de campo.

Además de la comida, Tomás Jofré invita a disfrutar de una jornada relajada entre calles arboladas, puestos de artesanos y construcciones que conservan la esencia de los antiguos pueblos ferroviarios. Los visitantes también pueden recorrer la zona, adquirir dulces, embutidos y productos regionales, o simplemente disfrutar del aire libre. La combinación de gastronomía, tradición y tranquilidad convierte a este rincón bonaerense en una de las escapadas más elegidas para pasar el día o el fin de semana.

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