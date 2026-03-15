Destino ideal de Buenos Aires: así es el plan para visitar el museo de la Fragata Sarmiento Al ser un museo flotante, ofrece perspectivas únicas del skyline porteño desde el agua, lo que garantiza fotografías espectaculares especialmente durante el atardecer. Por + Seguir en







El museo fuera de lo común que tiene Buenos Aires.

La Fragata ARA Presidente Sarmiento funciona como museo flotante en el Dique 3 y fue el primer buque escuela moderno del país.

El barco realizó 39 viajes de instrucción alrededor del mundo y hoy permite recorrer cubiertas, camarotes y espacios históricos.

En su interior se exhiben instrumentos de navegación antiguos, objetos de época y recuerdos de las travesías.

La visita puede combinarse con paseos por Puerto Madero y la cercana Reserva Ecológica Costanera Sur. Ubicada en el Dique 3 de Puerto Madero, la Fragata ARA Presidente Sarmiento se presenta como un plan ideal para quienes buscan combinar historia, cultura y un paseo al aire libre en Buenos Aires. Este histórico buque, que funcionó como el primer barco escuela moderno de la Argentina y completó 39 viajes de instrucción alrededor del mundo, hoy permanece anclado como museo flotante abierto al público. Durante la visita es posible recorrer sus cubiertas de madera, explorar camarotes originales y descubrir los detalles de una ingeniería naval que surcó los océanos a fines del siglo XIX.

El recorrido por el interior del barco ofrece una experiencia inmersiva sobre la vida de los cadetes y oficiales en alta mar. En sus salas se exhiben instrumentos de navegación antiguos, objetos históricos y mobiliario de época cuidadosamente conservado. Caminar por sus pasillos permite imaginar la rutina de quienes se formaban allí y comprender por qué esta fragata se convirtió en un verdadero embajador cultural de la Argentina en puertos de todo el mundo.

Fragata Sarmiento - Buenos Aires - Turismo La visita también puede combinarse fácilmente con otros atractivos cercanos. A pocos minutos se encuentran los restaurantes y paseos de Puerto Madero y la cercana Reserva Ecológica Costanera Sur, ideal para una caminata al aire libre. Además, al tratarse de un museo flotante, ofrece vistas únicas del skyline porteño desde el agua, especialmente al atardecer, lo que la convierte en una parada imperdible tanto para turistas como para quienes viven en la ciudad.

Cómo es el museo de la Fragata Sarmiento de Buenos Aires El museo de la Fragata ARA Presidente Sarmiento, amarrado de forma permanente en el Dique 3 de Puerto Madero, es una de las grandes joyas de la ingeniería naval de fines del siglo XIX y el primer buque escuela moderno de la Argentina. Al cruzar la pasarela de acceso, los visitantes ingresan a un espacio donde el tiempo parece detenido entre maderas lustradas, bronces brillantes y altos mástiles que alguna vez navegaron por los mares del mundo. Declarado Monumento Histórico Nacional, el barco permite dimensionar la magnitud de los 39 viajes de instrucción que realizó alrededor del planeta como embajador cultural del país.

-Fragata Sarmiento - Buenos Aires - Turismo El recorrido por su interior permite descubrir cómo era la vida cotidiana a bordo durante aquella época. En el museo se pueden visitar los camarotes de los oficiales, los austeros espacios donde descansaban los cadetes y sectores clave del funcionamiento del buque. Además, se exhiben instrumentos de navegación antiguos, uniformes, armamento histórico y curiosidades traídas de distintos puertos del mundo, como piezas de arte oriental y animales taxidermizados que formaron parte de las travesías.

La visita también destaca por las vistas que ofrece desde sus cubiertas, donde la estructura clásica del barco contrasta con los modernos edificios de Puerto Madero y el paisaje del Río de la Plata. Con una entrada accesible y una ubicación privilegiada dentro de Buenos Aires, la fragata se convirtió en una parada ideal para familias, turistas y amantes de la historia que quieren conocer de cerca uno de los símbolos navales más importantes del país.