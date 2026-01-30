30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este lugar está en Retiro y esconde un palacio único con un jardín para destacar: cómo encontrarlo

Un espacio histórico que sorprende detrás de una fachada discreta. Arquitectura, arte y relatos que atraviesan generaciones.

Por
Se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.

Se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.

ZonaProp
  • Un palacio neocolonial en pleno Retiro que alberga uno de los museos más valiosos de arte hispanoamericano.
  • Un jardín oculto de inspiración española con especies autóctonas, fuentes y un antiguo aljibe.
  • Una historia ligada a figuras clave de la cultura argentina y a la revalorización del estilo colonial.
  • Relatos y leyendas que rodean al edificio y lo convierten en uno de los sitios más enigmáticos de la ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con numerosas construcciones históricas que forman parte de recorridos turísticos que suelen tener una importante concurrencia en verano. Este lugar, ubicado en el barrio de Retiro sorprende tanto por su valor arquitectónico como por su entorno natural y cultural.

Villa Serrana construye una identidad propia que atrae tanto a parejas como a grupos de amigos o viajeros.
Te puede interesar:

Así es Villa Serrana, el pueblo oculto de Uruguay con un paisaje poco común que es ideal para una escapada

Situado a pocos metros de la Avenida del Libertador, este espacio funciona hoy como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, una institución clave para comprender la herencia artística de América Latina y España. Su localización discreta contrasta con la riqueza que guarda puertas adentro.

Entre salas, patios y jardines, el edificio propone una experiencia que va más allá de lo que suele ofrecer un museo. La arquitectura, el paisajismo y las historias que circulan sobre el lugar construyen un atractivo que despierta la curiosidad de vecinos y turistas.

Palacio Noel

Así es el Palacio Noel, el lugar turístico que está en Buenos Aires con múltiples atractivos

El Palacio Noel está ubicado sobre la calle Suipacha al 1400 y se destaca por su arquitectura neocolonial, reconocible en los balcones de madera, los arcos de medio punto y los detalles artesanales. Fue proyectado en la década de 1920 por Martín Noel, uno de los principales impulsores de la revalorización del estilo colonial en la Argentina.

Uno de los espacios más atractivos del edificio es su jardín interno, diseñado como un patio de inspiración española. En ese lugar se mezclan especies autóctonas y ornamentales, senderos y bancos, junto a una fuente y un aljibe del siglo XIX que evocan la influencia andaluza y árabe en el diseño del conjunto.

palacio noel

En el interior, la casa conserva la distribución original de una residencia familiar, con salones, biblioteca, comedor y habitaciones dispuestas en distintos niveles. Cada ambiente mantiene elementos decorativos y mobiliario que refuerzan el carácter histórico del lugar y su estrecha relación con las artes hispanoamericanas.

Con el paso del tiempo, el Palacio Noel se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, luego de un proceso de unificación patrimonial impulsado por la ciudad. Hoy, el espacio puede visitarse casi toda la semana y ofrece un recorrido que incluye arte, arquitectura, historia y relatos que forman parte del imaginario cultural porteño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un hotel All Inclusive ideal para pasar las vacaciones de verano 2026 a puro lujo.

Vacaciones en Córdoba 2026: este es el único hotel all inclusive de la provincia

Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos.

Turismo en Mar del Plata: 2 lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí

Las playas amplias permiten combinar descanso y deportes acuáticos.

Turismo en la costa: calles de arena, bosque, mar y un centro con estilo

¿Vas a conocer Uruguay? Visitá los sitios de Turismo menos concurridos

Estos son los 5 destinos de Uruguay que tienen pocos habitantes y son perfectos para visitar en una escapada

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Playas tranquilas y naturaleza en la Costa Atlántica.

Ni Cariló ni Pinamar: el destino con playas tranquilas, poca gente y naturaleza impactante

Rating Cero

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.

Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú: pocos lo saben

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. 

¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
play

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
play

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales.

El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 54 minutos
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora