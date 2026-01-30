Este lugar está en Retiro y esconde un palacio único con un jardín para destacar: cómo encontrarlo Un espacio histórico que sorprende detrás de una fachada discreta. Arquitectura, arte y relatos que atraviesan generaciones. Por + Seguir en







Se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. ZonaProp

Un palacio neocolonial en pleno Retiro que alberga uno de los museos más valiosos de arte hispanoamericano.

Un jardín oculto de inspiración española con especies autóctonas, fuentes y un antiguo aljibe.

Una historia ligada a figuras clave de la cultura argentina y a la revalorización del estilo colonial.

Relatos y leyendas que rodean al edificio y lo convierten en uno de los sitios más enigmáticos de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con numerosas construcciones históricas que forman parte de recorridos turísticos que suelen tener una importante concurrencia en verano. Este lugar, ubicado en el barrio de Retiro sorprende tanto por su valor arquitectónico como por su entorno natural y cultural.

Situado a pocos metros de la Avenida del Libertador, este espacio funciona hoy como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, una institución clave para comprender la herencia artística de América Latina y España. Su localización discreta contrasta con la riqueza que guarda puertas adentro.

Entre salas, patios y jardines, el edificio propone una experiencia que va más allá de lo que suele ofrecer un museo. La arquitectura, el paisajismo y las historias que circulan sobre el lugar construyen un atractivo que despierta la curiosidad de vecinos y turistas.

Palacio Noel Wikipedia Así es el Palacio Noel, el lugar turístico que está en Buenos Aires con múltiples atractivos El Palacio Noel está ubicado sobre la calle Suipacha al 1400 y se destaca por su arquitectura neocolonial, reconocible en los balcones de madera, los arcos de medio punto y los detalles artesanales. Fue proyectado en la década de 1920 por Martín Noel, uno de los principales impulsores de la revalorización del estilo colonial en la Argentina.

Uno de los espacios más atractivos del edificio es su jardín interno, diseñado como un patio de inspiración española. En ese lugar se mezclan especies autóctonas y ornamentales, senderos y bancos, junto a una fuente y un aljibe del siglo XIX que evocan la influencia andaluza y árabe en el diseño del conjunto.

palacio noel Zona prop En el interior, la casa conserva la distribución original de una residencia familiar, con salones, biblioteca, comedor y habitaciones dispuestas en distintos niveles. Cada ambiente mantiene elementos decorativos y mobiliario que refuerzan el carácter histórico del lugar y su estrecha relación con las artes hispanoamericanas. Con el paso del tiempo, el Palacio Noel se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, luego de un proceso de unificación patrimonial impulsado por la ciudad. Hoy, el espacio puede visitarse casi toda la semana y ofrece un recorrido que incluye arte, arquitectura, historia y relatos que forman parte del imaginario cultural porteño.