Este es el monasterio oculto de Buenos Aires que se puede visitar para disfrutar de una comida con una ubicación única

Cada rincón transmite paz y armonía, y permite desconectarse del ritmo agitado de la ciudad mientras se disfruta de sabores auténticos en un marco histórico y silencioso.

En el corazón de la ciudad existe un monasterio poco conocido que combina historia y gastronomía

En el corazón de la ciudad existe un monasterio poco conocido que combina historia y gastronomía

En el corazón de la ciudad existe un monasterio poco conocido que combina historia y gastronomía, ofreciendo una experiencia singular lejos del bullicio. Es un espacio oculto de Buenos Aires que se puede visitar para disfrutar de una comida con una ubicación única. ¿Cuál es?

Entre los rincones secretos de la city porteña, se encuentra un monasterio que no muchos conocen, pero que se ha convirtió en un verdadero refugio para quienes buscan una experiencia diferente. Este lugar, con siglos de historia, mantiene su esencia espiritual y arquitectónica, pero al mismo tiempo abre sus puertas para ofrecer a los visitantes la posibilidad de agasajarse con un rico plato en un entorno único.

Sus patios, jardines y corredores invitan a la calma y al disfrute de la ciudad desde otra perspectiva, donde la tranquilidad y el recogimiento se sienten al instante.

monasterio

Cómo es el monasterio ideal para visitar en Buenos Aires

El Monasterio de Santa Catalina fue inaugurado en 1745 y es el primer convento de monjas que tuvo la Ciudad. Situado en la manzana de San Martín, Viamonte, Reconquista y Avenida Córdoba, es uno de los pocos testimonios coloniales que sobrevivieron al desarrollo de la modernización.

Fue construido por los jesuitas en un estilo barroco rioplatense, con ladrillos de adobe y un patio principal rodeado de dos pisos de claustros. Esto se aprecia tanto en su exterior como en su interior. Actualmente, solo queda una parte del terreno original, pero su encanto sigue intacto. En cuanto a su historia, durante las Invasiones Inglesas de 1807, el convento fue ocupado por soldados británicos del 5º regimiento. Las monjas fueron obligadas a encerrarse sin comida ni luz, y el lugar sufrió destrozos y saqueos.

El lugar destaca por su ubicación privilegiada, resguardado entre calles de la ciudad, lo que le da un aire de secreto y exclusividad. Al ingresar, los visitantes pueden recorrer espacios históricos, admirar detalles arquitectónicos y conocer la vida cotidiana de la comunidad que allí reside. Además de su valor cultural y espiritual, el lugar histórico ofrece una propuesta culinaria que no pasa desapercibida: platos elaborados con ingredientes frescos, recetas tradicionales que reflejan la identidad del lugar y presentaciones cuidadas que convierten cada comida en una experiencia memorable.

Quienes visitan este sitio también pueden disfrutar de actividades complementarias como visitas guiadas, talleres culturales y momentos de meditación, haciendo que la experiencia sea mucho más que un simple almuerzo o cena.

