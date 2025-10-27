Turismo en Argentina: los túneles que están en el medio de una selva tupida

Esta propuesta turística permite conocer un espacio con mucha historia y misterio que atrae una numerosa cantidad de visitantes en cada temporada.

Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

Los Túneles de Rumi Punco , ubicados en el sur de Tucumán casi al límite con Catamarca, son dos enormes arcos de hormigón cubiertos de musgo y árboles que atraviesan el cerro en medio de una selva tupida, creando un escenario tanto histórico como misterioso.

Construidos en 1952 durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón , estos túneles formaron parte de una ambiciosa obra ferroviaria que nunca se completó y cuyo objetivo era conectar el norte argentino con Chile a través del Paso de San Francisco, un proyecto estratégico para el comercio y el transporte que quedó reducido a ruinas abandonadas.

En su interior, los visitantes experimentan una oscuridad absoluta y un silencio interrumpido solo por los murciélagos que los habitan, mientras atraviesan estructuras imponentes con casi 200 metros de extensión cada una .

El recorrido de baja dificultad conduce a través de un ecosistema casi selvático donde la vegetación trepa por las paredes y crece entre las grietas del hormigón envejecido, pasando por un primer dique que funciona como espejo de agua y culminando en una cascada natural de unos 10 metros de altura que forma una pequeña pileta entre las piedras.

De los 14 túneles proyectados originalmente, solo nueve llegaron a construirse y ninguno fue utilizado. El nombre Rumi Punco, que en quechua significa "puerta de piedra", representa perfectamente esta entrada a un paisaje natural que en los últimos años comenzó a recibir cada vez más visitantes, mientras la comuna impulsa acciones para mantenerlo accesible sin modificar su identidad selvática y misteriosa.

Túneles de Rumi Punco YouTube

Dónde quedan los Túneles de Rumi Punco

Los Túneles de Rumi Punco se encuentran en el departamento La Cocha, al sur de la provincia de Tucumán, casi al límite con la provincia de Catamarca. El acceso comienza en la Ruta Nacional 38, a unos 10 minutos en vehículo del pequeño pueblo de Rumi Punco, desde donde parte el sendero hacia los túneles. Estos arcos de hormigón están ubicados en medio de una selva tupida que cubre los cerros del sur tucumano, en un ecosistema casi selvático que contrasta con el paisaje agrícola y rural del pueblo.

El sitio forma parte de una ambiciosa obra ferroviaria iniciada en la década del 50 que buscaba atravesar las sierras del sur tucumano y catamarqueño para conectar el norte argentino con el océano Pacífico en Chile. Los túneles están inmersos en un entorno natural recubierto de vegetación donde el verde predomina y la montaña conserva el trazo de lo que pudo ser una importante vía de transporte.

Qué puedo hacer en los Túneles de Rumi Punco

Los Túneles de Rumi Punco ofrecen una experiencia única que mezcla aventura, naturaleza e historia:

Recorrer el sendero accesible y amplio que parte desde la Ruta Nacional 38, atravesando la transición desde el paisaje rural hasta un ecosistema selvático.

Contemplar el primer dique, un espejo de agua ubicado a la izquierda del sendero que ofrece una imagen pintoresca ideal para una pausa fotográfica.

Atravesar el primer túnel, una estructura imponente de hormigón armado con forma de arco que se mimetiza con la vegetación, experimentando casi 200 metros de oscuridad total en su interior fresco y húmedo.

Explorar el segundo túnel que lleva hacia una cascada natural ubicada a muy poca distancia de la salida.

Refrescarse en la cascada que cae con fuerza desde una altura de unos 10 metros y forma una pequeña pileta natural entre las piedras, especialmente durante el verano.

Observar la inscripción "1952" tallada sobre la piedra en el arco de entrada, testimonio del tiempo que llevan estos túneles en el lugar.

Realizar la caminata de baja dificultad que puede completarse en una mañana o tarde completa.

Contratar caminatas guiadas con operadores locales para conocer más sobre la historia de estos túneles y la obra ferroviaria inconclusa.

Realizar el recorrido de forma autoguiada siguiendo la señalización disponible en el sendero bien marcado.

Disfrutar de los espacios de descanso con asadores instalados por la comuna de Rumi Punco para mantener el lugar accesible y seguro.

Participar en actividades de ecoturismo que combinan turismo y educación sin modificar el ambiente natural.

Observar cómo la vegetación trepa por las paredes, crece entre las grietas y se asoma por los bordes del hormigón envejecido.

Avistar murciélagos que habitan en el interior de los túneles y forman parte del ecosistema del lugar.

Conectar con la historia casi olvidada de una obra ambiciosa que nunca se completó y que representa la memoria local de lo que pudo ser.

Túneles de Rumi Punco Tucumán Turismo

Cómo llegar a los Túneles de Rumi Punco

Para llegar a los Túneles de Rumi Punco se debe acceder por la Ruta Nacional 38 hasta el pequeño pueblo de Rumi Punco, ubicado en el departamento La Cocha al sur de Tucumán. Desde ese lugar, el acceso a los túneles comienza a unos 10 minutos en vehículo por un sendero que parte de la ruta principal.

El recorrido puede realizarse en auto hasta el punto de inicio del sendero peatonal, desde donde se continúa a pie atravesando un paisaje que transita desde el entorno agrícola y rural del pueblo hacia un ecosistema casi selvático. La caminata es de baja dificultad y está bien señalizada, permitiendo que muchas personas se inclinen por hacerla por cuenta propia, aunque también existen opciones de caminatas guiadas con operadores locales.