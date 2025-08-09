Este es el significado oculto de comerte las uñas según la psicología Desde hace años, distintos enfoques intentan comprender qué revela este hábito sobre la personalidad, las emociones y hasta los procesos mentales. Por







El significado de esta acción cotidiana para varios

Comerse las uñas es un gesto que muchas personas repiten casi sin darse cuenta y que, en general, se asocia con los nervios o el aburrimiento. Sin embargo, detrás de esta acción hay una serie de interpretaciones que la psicología ha estudiado con detalle.

Comprender el verdadero trasfondo de esta conducta puede ayudarte a identificar ciertos patrones internos y, si es necesario, modificarlos. Aunque parece algo menor, puede estar indicando mucho más de lo que se piensa.

Qué significa comerte las uñas según la psicología Varón comiéndose las uñas La Sociedad Española de Medicina Interna señala que la onicofagia, es decir, el hábito de comerse las uñas, puede originarse como una simple manía o estar relacionada con causas emocionales y conductuales que, en ciertos casos, requieren intervención profesional.

Este comportamiento es más común en la infancia (afectando al 30% de los niños entre siete y diez años), y llega a presentarse en hasta el 45% de los adolescentes. A menudo, no se limita solo a las uñas, sino que también incluye la cutícula y la piel circundante.

Según la Fundación TLC para Comportamientos Repetitivos Enfocados en el Cuerpo, morderse las uñas puede tener consecuencias notables: daño visible, tensión previa al acto o al intentar evitarlo, una sensación de alivio tras hacerlo y un malestar psicológico posterior. Muchas personas describen este comportamiento como automático y lo vinculan con estados de estrés, ansiedad, nerviosismo o irritabilidad.