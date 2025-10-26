Este cardiólogo experto en longevidad reveló el secreto de quienes viven muchos años

Tras décadas de investigación, afirma que esta es la única herramienta comprobada para ralentizar el envejecimiento.

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.

A sus 70 años , el doctor Eric Topol sigue marcando el ritmo en el campo de la medicina preventiva y la longevidad . Este cardiólogo y genetista estadounidense es una autoridad global en el estudio del envejecimiento saludable , dedico parte de su carrera a investigar por qué algunas personas logran superar los 80 años con vitalidad física y agudeza mental intactas .

Su nuevo libro, Super Agers: An Evidence-based Approach to Longevity , compila años de investigaciones sobre los llamados "superancianos" , aquellos que desafían las estadísticas y conservan una vida activa y plena después de las ocho décadas .

Aunque la obra aún no se ha traducido al español , sus principales hallazgos ya resuenan en medios internacionales y plataformas de divulgación científica .

En una entrevista reciente en The Mel Robbins Podcast , Topol reveló que la clave no está en tratamientos caros ni en secretos de élite : "La actividad física es la única costumbre de vida que muestra un efecto concreto sobre el envejecimiento del cuerpo ", afirmó con contundencia.

Si bien reconoce que la alimentación saludable y las relaciones sociales juegan un papel importante, el ejercicio físico se posiciona, según él, como la herramienta más potente para prolongar la salud y la autonomía con el paso del tiempo.

Lejos de fórmulas complicadas o regímenes extremos, Topol propone mirar hacia lo simple. Su investigación apunta a que una rutina activa es suficiente para marcar la diferencia en la prevención de enfermedades que más afectan a la población envejecida: cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos.

"Sabemos que estas enfermedades tardan al menos 20 años en desarrollarse, así que estamos en condiciones de prevenirlas, sobre todo en personas con mayor riesgo", sostuvo el médico.

A su juicio, el ejercicio no solo actúa como escudo frente a la enfermedad, sino que también mejora la calidad de vida. Actividades centradas en la fuerza de prensión -la capacidad de sostener o apretar objetos- o la resistencia muscular muestran efectos positivos sobre la movilidad, el equilibrio y la independencia funcional de los adultos mayores.