Están cerca de Buenos Aires y son dos pueblos con mucho verde para hacer una escapada

Muchas personas buscan desconectar de sus rutinas y la vida en la capital, por lo que una escapada a un destino cercano puede resultar la mejor opción . En ese sentido, existen muchos pueblos y localidades cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que son ideales para aprovechar un buen descanso.

En este sentido, hay dos destinos que se destacan por sus paisajes con mucho verde, y que ofrecen una estadía alejada del ruido de la ciudad. Tanto Suipacha como Sierra de la Ventana cuentan con un hermoso entorno natural, así como diversas actividades para realizar en familia o con amigos.

Este pueblo es ideal para aquellos que disfrutan tanto de la naturaleza como de la gastronomía . Su ambientación tradicional, con casas antiguas y calles empedradas, transportan a los turistas a otra época. Se trata de una ciudad y un partido en la provincia de Buenos Aires . Además, se encuentra a 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional N° 5.

La Ruta del Queso es su principal atracción turística, y cuenta con diversos establecimientos que se dedican a una técnica específica de producción. Se ofrece una amplia variedad de quesos madurados elaborados con técnicas francesas , como el brie , camembert y saint paulin , así como quesos de cabra , en elaboraciones con leche cruda y curado natural .

Aquellos que amen la naturaleza pueden visitar el Camping Municipal , un sitio ideal para pasar un día al aire libre junto a familia y amigos. Está rodeado por un lago , tiene áreas de picnic con grandes eucaliptos y espacios para practicar diversos deportes, como fútbol y vóley .

Sierra de la Ventana

Este pintoresco pueblo cuenta con una gran variedad de atractivos naturales para que los turistas disfruten y conecten con el entorno. Está ubicado en el partido de Tornquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Además, se encuentra a 556 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta localidad se pueden llevar a cabo diferentes actividades. Por un lado, para los más aventureros hay excursiones que se hacen en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, y tienen 2 sectores desde los cuales se ingresa a diferentes recorridos: Base Cerro Bahía Blanca y Base Cerro Ventana.

SIERRA DE LA VENTANA- GUIA TURISTA ARGENTINA

También se pueden hacer paseos en La Comarca, que cuentan con diferentes niveles de exigencia. Además, se pueden visitar sitios como Villa Serrana La Gruta y San Andrés de la Sierra, que son otras localidades que integran la Comarca Turística de Sierra de la Ventana. Allí también se celebra disfrutar de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos que se lleva a cabo cada 5 de enero con shows musicales y en la que se espera el descenso de los Reyes desde el Cerro Ceferino.