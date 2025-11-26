El pueblito de Salta para hacer caminatas en senderos selváticos

La ciudad está en constante expansión de su oferta turística y posee una riqueza natural y cultural única.

Salta , conocida cariñosamente como "La Linda", es uno de los destinos turísticos más visitados en el Norte Argentino, cautivando a miles visitantes al año con su belleza natural inigualable y su vasta identidad cultural . Es una oportunidad para conocer y vivenciar la historia y las formas de vida de las comunidades originarias, además de degustar platos típicos de su gastronomía como humitas y tamales.

En el denominado "Norte Verde" de Salta, la provincia ofrece un clima subtropical que permite disfrutar de actividades al aire libre gran parte del año, siendo ideal para quienes buscan el contacto directo con la naturaleza y sus encantos. Allí, Tartagal tiene una interesante propuesta turística que se centra en la aventura en la selva y la riqueza de sus culturas originarias .

Es la tercera ciudad más importante de la provincia, conocida por ser el portal de entrada a los impresionantes paisajes de la Selva de Yungas en el norte argentino. Su nombre proviene de la gran cantidad de plantas de tártago que crecen en la zona.

El lugar se distingue por albergar una gran diversidad cultural, ya que en sus calles conviven ocho etnias de pueblos originarios , con influencias tanto chaqueñas como andinas, junto a descendientes de inmigrantes de diversas nacionalidades. Esta mezcla se refleja en sus tradiciones, gastronomía y artesanías , que lo convierten en un destino único para conocer. Además, su paisaje es ideal para el ecoturismo y el turismo aventura.

Tartagal se encuentra emplazada en la selva de las Yungas , al pie de las serranías subandinas hacia el oeste y las llanuras del chaco salteño hacia el este. Está situada en el extremo noreste de la provincia de Salta, en el Norte Argentino. Se encuentra a unos 350 kilómetros de Salta Capita l y a solo 57 kilómetros del límite internacional con Bolivia.

Qué puedo hacer en Tartagal

El entorno natural encantador permite recorrer yungas densas a través de senderos selváticos. El recorrido es musicalizado por el sonido de la fauna y adornado por especies únicas de plantas. A través de sus caminos se puede disfrutar de una de las mayores biodiversidades del país, ya sea haciendo trekking o mountain bike.

En la zona conviven tucanes, loros, monos y hasta tapires. La Reserva Acambuco es un área ideal para el encuentro con flora y fauna autóctona.

Tartagal - Reserva Acambuco Turismo de Salta en Instagram

También se pueden visitar puntos destacados como el Santuario Virgen de la Peña, un sitio de gran fervor religioso y belleza natural, ubicado en el paraje Yariguarenda, y el Monumento Natural Bosques Petrificados: un sitio de interés geológico que permite conocer fósiles de árboles prehistóricos, contando la historia antigua de la región.

En el centro, se puede visitar la Plaza San Martín, el Centro Cultural Tartagal y la Capilla y Mirador del Barrio La Loma, que ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Cómo llegar a Tartagal

La forma más rápida de llegar a Tartagal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tomar un vuelo desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional de Salta (SLA). Desde allí, se debe tomar un micro que cubre la ruta Salta Capital - Tartagal, que son unos 350 km adicionales. El tiempo total de viaje es de aproximadamente 8 a 10 horas.

Varias empresas de larga distancia ofrecen servicios directos desde la Terminal de Retiro hasta Tartagal. Este es el viaje más largo, con una duración promedio de 27 a 30 horas.

El viaje en vehículo particular puede durar alrededor de 19 a 20 horas de manejo, sin considerar las paradas, que son necesarias en viajes tan largos. El camino principal implica tomar la Ruta Nacional 9 (RN 9) hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 34 (RN 34), que lleva directamente a Tartagal.