Esta es la playa ubicada en el departamento de Rocha y que se destaca para visitar en Uruguay Entre dunas móviles y formaciones rocosas imponentes, un balneario del departamento de Rocha despliega uno de los paisajes más singulares y cautivantes del litoral uruguayo







La playa ideal para visitar en Uruguay. Guru'Guay

Una playa de Cabo Polonio sobresale por la combinación de dunas imponentes, rocas sobre la costa y mar abierto, que conforman un escenario natural inconfundible.

El balneario se ubica dentro de un área protegida, condición que preserva su ecosistema y mantiene un entorno prácticamente intacto.

Cabo Polonio invita a desconectarse por completo, con extensas playas, atardeceres intensos y cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.

El ingreso en vehículos autorizados y su infraestructura limitada refuerzan el atractivo rústico que seduce a viajeros de distintas partes del mundo. Entre los destinos más impactantes del litoral de Uruguay, sobresale Cabo Polonio, un enclave que combina naturaleza indómita, silencio absoluto y una geografía poco común. Allí, dunas monumentales, mar abierto y formaciones rocosas configuran un paisaje único, perfecto para quienes desean escapar del turismo tradicional y reconectar con el entorno.

El balneario integra un área natural protegida, condición que resguarda su fisonomía original sin expansiones urbanas ni servicios convencionales como red eléctrica o agua corriente. Esa austeridad estructural constituye precisamente su mayor atractivo: un escenario que permanece casi inalterado, lejos del ruido y de la contaminación lumínica.

Cabo Polonio Guru'Guay El histórico faro que domina la costa, las caminatas interminables sobre arena clara y la cercanía con la fauna marina completan una propuesta que equilibra aventura y serenidad. Para quienes proyectan un viaje diferente en 2026, este destino ofrece una experiencia difícil de replicar en otro punto del mapa.

Cuál es la playa uruguaya de Rocha ideal para visitar de una escapada Cabo Polonio, en el departamento de Rocha, es uno de los emblemas del turismo de naturaleza en Uruguay. Ubicado en el kilómetro 264,5 de la ruta 10, se extiende como una península rodeada de dunas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Su acceso restringido y su integración al Sistema Nacional de Áreas Protegidas consolidan su perfil aislado y auténtico.

Cabo Polonio Turismo Rocha El balneario se organiza en torno a un cabo rocoso coronado por un faro histórico que regala vistas panorámicas del Atlántico. En las islas cercanas, como Encantada y Rasa, se asienta una de las colonias de lobos marinos más relevantes de la región. Sus playas Sur y Norte, de arena clara y mar abierto, resultan ideales tanto para el descanso como para actividades como surf, largas caminatas o sandboard en las dunas.