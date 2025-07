Esta es la mejor hora para hacer ejercicio y bajar la glucosa

Residentes del Garrahan se movilizan en rechazo al nuevo sistema de residencias: "No a la precarización"

La glucosa es un monosacárido, cuyos niveles importan mucho en materia de peso y enfermedades. En ese sentido, la publicación por parte de la Sociedad Americana de Obesidad resaltó que existe un momento del día en el que las personas son más propensas a bajar los niveles de glucosa.

Ejercicio Físico Está comprobado que mantenerse activo no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede aumentar significativamente la expectativa de vida Pexels

Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y bajar la glucosa

El estudio demostró que hacer ejercicio de moderado a intenso por la tarde o noche ayuda a reducir los niveles de glucosa de manera más efectiva que hacerlo en otros horarios. Estos efectos fueron más notables en personas con problemas para regular la glucosa, y se observaron por igual en hombres y mujeres.

Esta investigación se ve apoyada por otras similares publicadas por The New York Post y CNN, que indican que el ejercicio después de las comidas, especialmente en la tarde o noche, puede evitar picos de azúcar en sangre al día siguiente. De todas formas, esto no quiere decir que la tarde y noche son los únicos momentos para entrenar, ya que en cualquier momento del día esta actividad es beneficiosa.

Bajar los niveles de glucosa en sangre es importante para todas las personas, pero sobre todo para aquellas que sufren de prediabetes, diabetes o incluso presentan resistencia a la insulina.