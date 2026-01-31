Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla La rutina acelera el metabolismo y eleva el gasto calórico de manera similar a una carrera tradicional. Por + Seguir en







El método consiste en caminar con una inclinación del 12%, a una velocidad de 4,8 km/h, durante 30 minutos.

El ejercicio es de bajo impacto, por lo que protege las articulaciones y evita el desgaste del running.

La pendiente pronunciada activa intensamente los glúteos, los isquiotibiales y los músculos del core.

Se debe evitar sostenerse de las barandillas para maximizar el equilibrio y la quema de energía. La rutina "12-3-30" se posiciona como un método infalible para la quema de grasa utilizando únicamente la cinta de correr. Este entrenamiento se volvió viral en redes y ganó el respaldo de diversos especialistas debido a su eficacia para movilizar lípidos y mejorar la salud cardiovascular sin la necesidad de correr a grandes velocidades.

Uno de los mayores beneficios de este método es que se trata de un ejercicio de bajo impacto, lo que lo vuelve ideal para personas que sufren dolores articulares o que desean evitar el desgaste que produce el running tradicional. La simplicidad es la clave de este entrenamiento.

Al caminar en una pendiente pronunciada, el corazón y los pulmones trabajan con mayor intensidad para suministrar oxígeno a los músculos, lo que acelera el metabolismo y eleva el gasto calórico de manera similar a una carrera, pero con una presión mucho menor sobre las rodillas y los tobillos. Se recomienda especialmente para quienes buscan una rutina práctica, sostenible en el tiempo y fácil de seguir, incluso con una agenda ocupada.

Así es la famosa rutina "12-3-30" Maquina de correr Unsplash Los números que dan nombre a la rutina representan la configuración técnica que hay que aplicar en la configuración de la cinta de correr.

Configurá la inclinación al 12%: este es el componente más importante, ya que la pendiente es la que genera la resistencia necesaria para activar intensamente los glúteos, isquiotibiales y el core.

este es el componente más importante, ya que la pendiente es la que genera la resistencia necesaria para activar intensamente los glúteos, isquiotibiales y el core. Ajustá la velocidad a 3 millas por hora (4,8 km/h): se trata de un ritmo de caminata constante y vigoroso. No es necesario trotar; el esfuerzo proviene de mantener el paso en la subida.

se trata de un ritmo de caminata constante y vigoroso. No es necesario trotar; el esfuerzo proviene de mantener el paso en la subida. Caminá durante 30 minutos: mantené este ritmo y esta inclinación sin interrupciones durante media hora. Para maximizar la quema de calorías y el trabajo de equilibrio, evitá sostenerte de la máquina. Balancear los brazos de forma natural te ayudará a quemar más energía y a fortalecer la zona media.

Para quienes no realizan actividad física de forma regular, se aconseja comenzar de manera gradual. Podés empezar con una inclinación menor (por ejemplo, al 4%) y aumentar un 2% cada dos semanas hasta alcanzar el nivel 12. La constancia es el secreto para ver cómo este sencillo método transforma tu composición corporal de manera notable.