La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años

El actor volvió a impactar con su preparación corporal para el papel del superhéroe, con una rutina exigente y un trabajo físico específico.

Ben Affleck entrenó durante meses para lograr el físico del superhéroe.

  • Ben Affleck mantuvo un físico de superhéroe incluso a los 53 años.

  • Entrenó con un programa de 4 días semanales enfocado en fuerza y equilibrio.

  • El objetivo fue soportar el peso del traje y evitar lesiones.

  • El plan incluyó musculación, cardio y trabajo de core diario.

La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años fue el resultado de un entrenamiento intensivo diseñado para desarrollar fuerza, equilibrio y resistencia, con el objetivo de sostener el exigente traje del superhéroe durante largas jornadas de rodaje.

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

El actor trabajó durante meses con el entrenador Magnus Lygdback, quien elaboró una rutina específica para potenciar su estructura física de 1,90 metros y lograr un aspecto imponente frente a cámara. La preparación apuntó a construir masa muscular, pero también a mejorar la estabilidad del torso y la capacidad aeróbica.

El proceso formó parte de una etapa en la que Affleck debió mantener un físico de superhéroe durante varios años, tras interpretar al Caballero Oscuro en distintas producciones entre 2016 y 2021, lo que implicó entrenamientos constantes y una disciplina estricta.

Así fue la impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman

El programa diseñado por Lygdback se organizó en cuatro jornadas de entrenamiento semanales, cada una enfocada en grupos musculares específicos para lograr un desarrollo equilibrado. El primer día estuvo dedicado a piernas, el segundo a pecho y deltoides frontales, el tercero a espalda y hombros, y el cuarto a brazos.

A esa base se le sumaron sesiones diarias de trabajo cardiovascular y ejercicios de core para mejorar la resistencia y la estabilidad. El entrenamiento de espalda y hombros fue clave para soportar el peso del traje del superhéroe. Incluyó movimientos como remo inclinado, jalón dorsal, remo a un brazo y elevaciones laterales, con series que combinaban repeticiones altas y bajas para estimular el crecimiento muscular.

