Qué hacer en la Capital del Vermut.

Sarasa fue declarada Capital Nacional del Vermut.

Está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Colón.

Es un pueblo de apenas 11 manzanas, con una plaza, una escuela y una capilla.

Se puede visitar en una escapada de fin de semana desde la Ciudad de Buenos Aires. El turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está lleno de lugares poco conocidos que sorprenden por su belleza y serenidad. Entre ellos, Sarasa se presenta como una verdadera joya escondida: un pequeño poblado rural que combina historia, descanso y una identidad única marcada por el vermut. A solo unas horas de la capital, este sitio ofrece una experiencia distinta, lejos del ruido urbano y en contacto directo con la calma del campo.

Con apenas 80 habitantes y un trazado de once manzanas, Sarasa forma parte del partido de Colón, en el norte bonaerense. Allí, la vida transcurre entre calles de tierra, una plaza central y construcciones que conservan el espíritu de los antiguos pueblos ferroviarios. Entre sus lugares más significativos se encuentra una pulpería reacondicionada por un vecino que decidió devolverle vida al lugar y fomentar el turismo local.

Pero si hay algo que distingue a Sarasa es su reconocimiento como Capital Nacional del Vermut, un título que busca revalorizar la tradición de esta bebida en la región. Hoy, el pueblo intenta recuperar su movimiento con proyectos turísticos, actividades culturales y un entorno que invita a la desconexión total.

sarasa 3 Dónde queda Sarasa El pueblo de Sarasa se encuentra en el partido de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Está conectado con la ciudad cabecera a través de la Ruta Provincial N°50, a unos 30 kilómetros de distancia.