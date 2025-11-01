1 de noviembre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires, es la capital nacional del vermut: el pueblo que nadie conoce para relajar

Un pequeño pueblo bonaerense con solo unos 80 habitantes se convirtió en un destino ideal para descansar y disfrutar de su historia, su tranquilidad y su encanto rural.

  • Sarasa fue declarada Capital Nacional del Vermut.
  • Está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Colón.
  • Es un pueblo de apenas 11 manzanas, con una plaza, una escuela y una capilla.
  • Se puede visitar en una escapada de fin de semana desde la Ciudad de Buenos Aires.

El turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está lleno de lugares poco conocidos que sorprenden por su belleza y serenidad. Entre ellos, Sarasa se presenta como una verdadera joya escondida: un pequeño poblado rural que combina historia, descanso y una identidad única marcada por el vermut. A solo unas horas de la capital, este sitio ofrece una experiencia distinta, lejos del ruido urbano y en contacto directo con la calma del campo.

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Con apenas 80 habitantes y un trazado de once manzanas, Sarasa forma parte del partido de Colón, en el norte bonaerense. Allí, la vida transcurre entre calles de tierra, una plaza central y construcciones que conservan el espíritu de los antiguos pueblos ferroviarios. Entre sus lugares más significativos se encuentra una pulpería reacondicionada por un vecino que decidió devolverle vida al lugar y fomentar el turismo local.

Pero si hay algo que distingue a Sarasa es su reconocimiento como Capital Nacional del Vermut, un título que busca revalorizar la tradición de esta bebida en la región. Hoy, el pueblo intenta recuperar su movimiento con proyectos turísticos, actividades culturales y un entorno que invita a la desconexión total.

sarasa 3

Dónde queda Sarasa

El pueblo de Sarasa se encuentra en el partido de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Está conectado con la ciudad cabecera a través de la Ruta Provincial N°50, a unos 30 kilómetros de distancia.

Qué puedo hacer en Sarasa

  • Visitar la antigua pulpería, reacondicionada como espacio turístico y gastronómico, donde se puede disfrutar de un vermut artesanal.
  • Recorrer la plaza principal, el corazón del pueblo, rodeada de casas bajas y jardines cuidados por los vecinos.
  • Conocer la Capilla de Sarasa, inaugurada en 1981, que se convirtió en un punto de encuentro para los habitantes locales.
  • Caminar por las calles del casco histórico, que conservan la estructura original del pueblo y ofrecen un entorno ideal para la fotografía y el descanso.
  • Participar de eventos locales dedicados al vermut y a la cultura rural, que se organizan durante el año con el objetivo de promover el turismo.
sarasa

Cómo llegar a Sarasa

Para llegar a Sarasa desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 7 hasta Rojas y luego continuar por la Ruta Provincial 50 en dirección a Colón. Desde allí, solo restan unos pocos kilómetros para acceder al pueblo. El viaje dura aproximadamente dos horas y media en auto.

