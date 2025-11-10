10 de noviembre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires para refrescarse en un sitio desconocido cuando el calor no se soporta

En el sur bonaerense, un pequeño pueblo costero sorprende con aguas turquesa, arena clara y un ambiente rural que recuerda al Caribe.

Por
El pueblo nació en 1959 y conserva su identidad pesquera y rural.

Turismo Los Pocitos
  • A solo 11 horas de Buenos Aires, este destino ofrece playas tranquilas y naturaleza virgen.

  • Fundado en 1959, conserva su esencia rural y su historia ligada a la pesca artesanal.

  • Cada enero celebra el Festival Provincial de la Ostra, con platos típicos y música local.

  • El mar calma el calor y el entorno pertenece a la Reserva Natural Bahía San Blas.

Cuando el termómetro supera los 25°, las escapadas de verano cerca de Buenos Aires se multiplican en busca de paisajes nuevos. En el sur bonaerense, Los Pocitos se presenta como una alternativa distinta: un pueblo costero poco conocido que combina tranquilidad, historia y un mar de tonos turquesa. Este enclave, a solo unas horas de Bahía San Blas, es un refugio ideal para quienes buscan relajarse lejos del circuito turístico.

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.
Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

Su origen se remonta a la década de 1930, cuando una estancia agrícola dio nombre a la zona. En 1959, el lugar se fundó oficialmente y comenzó a atraer pescadores y aventureros. Hoy, sus 70 habitantes mantienen viva la tradición y reciben cada año a turistas que llegan en busca de descanso, pesca o simplemente para contemplar los atardeceres desde su muelle.

El entorno natural es su gran tesoro: al estar protegido por islas, el oleaje es suave y el agua cristalina deja ver el fondo marino. Durante la marea baja, el mar retrocede varios metros y deja al descubierto bancos de ostras, un espectáculo natural único en la región.

Dónde queda Los Pocitos

Los Pocitos se encuentra en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía San Blas, a unos 918 km de la capital. El viaje en auto por la Ruta Nacional 3 dura alrededor de 11 horas e incluye un tramo final de camino de ripio. Este desvío, aunque rústico, conduce a un paisaje que sorprende con su belleza intacta y su aire de pueblo pesquero.

Qué puedo hacer en Los Pocitos

El mayor atractivo es su playa de arena clara y agua turquesa, ideal para nadar, tomar sol y descansar. Su muelle de 240 metros es el punto más fotografiado y el sitio preferido para ver caer el sol. Además, se puede disfrutar del Festival Provincial de la Ostra, que cada enero reúne a miles de visitantes con gastronomía típica y música regional.

Más allá de su encanto costero, Los Pocitos ofrece un entorno natural de gran valor ecológico. Forma parte de la Reserva Natural Bahía San Blas, un humedal de 16.000 hectáreas que resguarda aves como el flamenco austral, la gaviota cocinera y otras especies migratorias. Este ecosistema es ideal para los amantes del ecoturismo, el avistaje de aves y la fotografía de paisajes.

También se pueden realizar caminatas por sus senderos rurales, practicar pesca artesanal o disfrutar de un picnic frente al mar. Con un ritmo pausado y una atmósfera de calma, el pueblo invita a reconectarse con la naturaleza y disfrutar de los colores del atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos naranjas y rosados sobre el horizonte atlántico.

Los Pocitos 2
Pertenece a la Reserva Natural Bahía San Blas, un refugio de biodiversidad.

Cómo llegar a Los Pocitos

Desde Buenos Aires, se accede por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 918, donde un desvío de ripio lleva directamente al pueblo. El trayecto completo es de unas 11 horas y atraviesa paisajes rurales y costeros del sur bonaerense. Aunque alejado del ruido urbano, su conexión por ruta lo convierte en un destino accesible y perfecto para escapadas prolongadas.

