Escapadas por Buenos Aires: el pueblo ferroviario que sobrevivió al cierre de los ramales y destaca por su gastronomía

A poco más de una hora de la Capital Federal, un rincón detenido en el tiempo invita a caminar por calles de tierra, descubrir almacenes de ramos generales y disfrutar de una de las mejores propuestas culinarias de la provincia.

El turismo de cercanía se consolidó cada vez más en el último tiempo, siendo una opción perfecta para desconectar de la rutina sin la necesidad de planificar un largo viaje o hacer un gran gasto.

Frente a esta tendencia creciente, en el mapa de la provincia de Buenos Aires, los antiguos pueblos ferroviarios han cobrado una nueva vida. Muchos rincones bonaerenses supieron transformar su herencia en espacios de recreación y cultura. La tranquilidad de sus calles es el marco perfecto para desenchufarse del estrés urbano y conectar con el ritmo rural.

Dentro del catálogo de destinos rurales de la provincia, Abbott emerge como un caso de resiliencia y encanto. Tras el cierre de los ramales ferroviarios que alguna vez le dieron origen y esplendor, este pueblo no se resignó al olvido. Por el contrario, su comunidad supo preservar la identidad de sus fachadas de ladrillo y sus calles arboladas, convirtiéndolo en un refugio de paz que hoy atrae a visitantes de toda la región.

La principal atracción para quienes visitan el pueblo es su circuito gastronómico . Abbott se hizo conocido por el boca a boca por las recomendaciones de sus restaurantes de campo y almacenes de ramos generales recuperados, donde se pueden degustar desde asados tradicionales y pastas caseras hasta picadas con embutidos regionales.

Lugares emblemáticos como "La Carpintería" o los bodegones cercanos a la plaza principal son paradas obligatorias para entender por qué la comida es el motor actual de este paraje ferroviario.

Para los interesados en la historia y la arquitectura, el pueblo invita a un recorrido fotográfico por su antigua estación de tren, que se mantiene como el corazón simbólico del lugar. Caminar por los alrededores permite observar las casas centenarias y la Capilla Santa Margarita de Alacoque, pequeñas piezas de un rompecabezas histórico que narra el auge del ferrocarril a fines del siglo XIX.

Abbott, escapadas Google Maps

Además, los amantes de la vida al aire libre pueden disfrutar de cabalgatas o paseos en bicicleta por los caminos vecinales que conectan Abbott con estancias cercanas. La cercanía con la Laguna de Monte también permite combinar la visita al pueblo con una tarde de actividades náuticas o simplemente una caminata por la costanera del espejo de agua, completando así un itinerario que combina historia ferroviaria, campo y relax en una sola jornada.

Dónde queda Abbott

Abbott se encuentra ubicado en el partido de Monte, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Está situado a la altura del kilómetro 92 de la Ruta Nacional 3, lo que lo posiciona como un punto intermedio estratégico entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad de San Miguel del Monte. El pueblo está inmerso en una zona de explotación agrícola y ganadera, rodeado de campos ondulados que ofrecen el típico paisaje de la llanura pampeana.

Cómo llegar a Abbott

Para llegar a Abbott desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es directo y sencillo. Se debe tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y, una vez en Cañuelas, continuar por la Ruta Nacional 3 hacia el sur. El acceso al pueblo está claramente señalizado a la altura del kilómetro 92.

El viaje total demora aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del tránsito, lo que lo vuelve ideal para ir y volver en el mismo día. También es posible llegar mediante servicios de micros de media y larga distancia que circulan por la Ruta 3 con destino a Monte, Las Flores o Azul, solicitando el descenso en el acceso a Abbott.