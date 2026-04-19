19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Escapadas por Buenos Aires: el pueblo ferroviario que sobrevivió al cierre de los ramales y destaca por su gastronomía

A poco más de una hora de la Capital Federal, un rincón detenido en el tiempo invita a caminar por calles de tierra, descubrir almacenes de ramos generales y disfrutar de una de las mejores propuestas culinarias de la provincia.

Por
La escapada a una hora y media de Buenos Aires donde reina la tranquilidad y el silencio.

La escapada a una hora y media de Buenos Aires donde reina la tranquilidad y el silencio.

La escapada a una hora y media de Buenos Aires donde reina la tranquilidad y el silencio.

La escapada a una hora y media de Buenos Aires donde reina la tranquilidad y el silencio.

  • Abbott se ubica en el partido de Monte, exactamente a la altura del kilómetro 92 de la Ruta Nacional 3.
  • El pueblo destaca por su gastronomía de campo, con bodegones y antiguos almacenes que ofrecen asados y pastas caseras.
  • Su atractivo principal es la antigua estación de tren, que se conserva como el corazón histórico y simbólico del lugar.
  • Es un destino ideal para el turismo de cercanía, permitiendo disfrutar de la tranquilidad rural a poco más de una hora de la Capital.

El turismo de cercanía se consolidó cada vez más en el último tiempo, siendo una opción perfecta para desconectar de la rutina sin la necesidad de planificar un largo viaje o hacer un gran gasto.

Recorrida en el microcentro de la ciudad.
Te puede interesar:

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Frente a esta tendencia creciente, en el mapa de la provincia de Buenos Aires, los antiguos pueblos ferroviarios han cobrado una nueva vida. Muchos rincones bonaerenses supieron transformar su herencia en espacios de recreación y cultura. La tranquilidad de sus calles es el marco perfecto para desenchufarse del estrés urbano y conectar con el ritmo rural.

Dentro del catálogo de destinos rurales de la provincia, Abbott emerge como un caso de resiliencia y encanto. Tras el cierre de los ramales ferroviarios que alguna vez le dieron origen y esplendor, este pueblo no se resignó al olvido. Por el contrario, su comunidad supo preservar la identidad de sus fachadas de ladrillo y sus calles arboladas, convirtiéndolo en un refugio de paz que hoy atrae a visitantes de toda la región.

Qué se puede hacer en Abbot

La Carpintería Abbott

La principal atracción para quienes visitan el pueblo es su circuito gastronómico. Abbott se hizo conocido por el boca a boca por las recomendaciones de sus restaurantes de campo y almacenes de ramos generales recuperados, donde se pueden degustar desde asados tradicionales y pastas caseras hasta picadas con embutidos regionales.

Lugares emblemáticos como "La Carpintería" o los bodegones cercanos a la plaza principal son paradas obligatorias para entender por qué la comida es el motor actual de este paraje ferroviario.

Para los interesados en la historia y la arquitectura, el pueblo invita a un recorrido fotográfico por su antigua estación de tren, que se mantiene como el corazón simbólico del lugar. Caminar por los alrededores permite observar las casas centenarias y la Capilla Santa Margarita de Alacoque, pequeñas piezas de un rompecabezas histórico que narra el auge del ferrocarril a fines del siglo XIX.

Abbott, escapadas

Además, los amantes de la vida al aire libre pueden disfrutar de cabalgatas o paseos en bicicleta por los caminos vecinales que conectan Abbott con estancias cercanas. La cercanía con la Laguna de Monte también permite combinar la visita al pueblo con una tarde de actividades náuticas o simplemente una caminata por la costanera del espejo de agua, completando así un itinerario que combina historia ferroviaria, campo y relax en una sola jornada.

Dónde queda Abbott

Abbott se encuentra ubicado en el partido de Monte, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Está situado a la altura del kilómetro 92 de la Ruta Nacional 3, lo que lo posiciona como un punto intermedio estratégico entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad de San Miguel del Monte. El pueblo está inmerso en una zona de explotación agrícola y ganadera, rodeado de campos ondulados que ofrecen el típico paisaje de la llanura pampeana.

Cómo llegar a Abbott

Para llegar a Abbott desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es directo y sencillo. Se debe tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y, una vez en Cañuelas, continuar por la Ruta Nacional 3 hacia el sur. El acceso al pueblo está claramente señalizado a la altura del kilómetro 92.

El viaje total demora aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del tránsito, lo que lo vuelve ideal para ir y volver en el mismo día. También es posible llegar mediante servicios de micros de media y larga distancia que circulan por la Ruta 3 con destino a Monte, Las Flores o Azul, solicitando el descenso en el acceso a Abbott.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento ha enmarcado la iniciativa dentro de las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en Vega de Liébana y su entorno. 

Este pueblo de España ofrece una casa en perfectas condiciones para un trabajo particular: a quiénes buscan

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre. 

Así es La Paloma, el pueblo poco conocido de Uruguay que es ideal para desconectar de la rutina

El pueblo poco conocido del Norte para descubrir. 

Turismo en Salta: el pueblo rodeado de paisajes naturales y con tradición regional

San Carlos de Bariloche ofrece rincones únicos para el turismo en Argentina. 

Turismo en Bariloche: el lugar para ir caminando que enamora con sus vistas panorámicas

Estos son los recorridos de Turismo ideales para quienes están por la zona

Qué recorridos son imperdibles en Palermo si estás visitando Buenos Aires

Sus habitantes gozan de estabilidad, instituciones confiables y un entorno comprometido con el cuidado del medio ambiente.   

Dinamarca ofrece más de 1.000 puestos de trabajo a personas que hablen español: cómo aplicar

Rating Cero

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

Los Simpson, una pasión argentina.
play

Día Mundial de Los Simpson: por qué los amamos tanto en Argentina

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece

La exvedette Mónica Farro pasó por el quirófano en Buenos Aires. 

Operaron a Mónica Farro tras una sorpresiva complicación: "Lo tuve que hacer"

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por papel en Irán

Hace 6 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 6 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 7 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 9 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 9 minutos