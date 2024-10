Encontró una sustancia única en Tailandia y de la noche a la mañana se convirtió en millonario: la historia de Narong Pthetcharaj

Narong Pthetcharaj Redes sociales

Cómo es la historia de Narong Pthetcharaj, el pescador tailandés que se volvió millonario con su descubrimiento

Según cuenta Narong Pthetcharaj, salió a pescar en las aguas del Golfo de Tailandia y observó un objeto que no pudo identificar rápidamente flotando en el mar. Fue en ese momento en el que se acercó para examinar el hallazgo, sin imaginar que este acto lo convertiría en millonario. Con precaución, tomó una pequeña muestra de la sustancia y la llevó a un laboratorio para su análisis, donde se confirmó que se trataba del codiciado ámbar gris.

Esta noticia se propagó rápidamente, lo que generó asombro en la comunidad. Es así que este pescador compartió su felicidad con los medios locales, expresando: "Estoy tan emocionado que no sé qué hacer". La celebración no se hizo esperar, y organizó una fiesta con sus amigos más cercanos para conmemorar este hito en su vida. El impacto de este hallazgo no solo se limitó a lo económico, sino que también animó a toda la aldea, como lo reflejó este nuevo millonario al decir: "Ninguno de los aldeanos ha visto o tocado nunca un ámbar gris de ballena real antes, así que todos están felices".

vomito ballena Redes sociales

En otros testimonios, comentó: "Me sentí tan feliz. Son sentimientos maravillosos que no puedo describir. Gracias a Dios por estar en este lugar. Si encontrás ámbar gris de ballena significa que tenés un tesoro". Su descubrimiento cambió su situación financiera, y además transformó su rol en la comunidad pesquera. De ser un simple pescador local, Narong Pthetcharaj se convirtió en un empresario pesquero respetado. Ahora, comparte su experiencia y conocimientos con otros pescadores, asesorándolos sobre los mejores lugares para practicar este oficio.

El ámbar gris, conocido coloquialmente como "vómito de ballena", es una sustancia altamente apreciada en la industria de la perfumería. Su nombre científico, Physeter macrocephalus, contrasta con su apariencia inicial poco atractiva: un color negro y una consistencia suave acompañada de un olor desagradable. Sin embargo, el proceso de maduración del ámbar gris en el mar transforma sus características, volviéndolo más valioso con el tiempo. Según explica el sitio especializado Amber Gris, "bajo el efecto del agua de mar y la atmósfera, el ámbar se aclara gradualmente, se vuelve gris plateado a oro amarillo, se endurece, el olor se refina, se vuelve más suave y agradable y, al mismo tiempo, se vuelve casi blanco".