En 30 minutos: cómo resolver una cena rápida con canastitas de zapallitos verdes

Este plato es tan simple como llenador, y su resultado es delicioso. Qué ingredientes se necesitan para poder hacer esta receta.

Cómo preparar estas deliciosas canastitas de zapallitos.

A la hora de resolver un almuerzo o una cena, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea nutritiva, abundante y rica. Es por eso que una receta de canastitas de zapallitos verdes se lleva la atención de todos, ya que se puede armar en tan solo 30 minutos.

Se trata de una comida que logra saciar nuestro hambre y es muy sencilla de preparar. Se asemeja a una tarta, solo que se sirve en porciones más pequeñas, con tapas de empanadas.

La receta es sumamente sencilla, y se puede preparar en poco tiempo, ideal para aquellos que cuenten con una agenda apretada. Para la misma necesitamos una sartén, una olla y un bowl, fundamentales para seguir el paso a paso. A continuación, los ingredientes y las cantidades necesarias para cocinar este delicioso plato.

canastita zapallitos

Cómo hacer canastitas de zapallitos verdes en 30 minutos

Esta receta es muy fácil de seguir, y el resultado es abundante:

Ingredientes

  • 1 kilo zapallitos
  • 1 cebolla grande
  • 3 ajos
  • Sal
  • Orégano
  • Adobo
  • Pimienta
  • 1 huevo grande
  • Queso fresco
  • Tapas de empanadas (según la cantidad que se prepare)

Preparación

  1. Cocinar en una olla y dejar que escurra el agua.
  2. En una sartén, cocinar la cebolla y el ajo 5 minutos.
  3. En un bowl, batir el huevo con los condimentos y poner pedacitos de queso fresco.
  4. Luego mezclar todo junto, y hacer canastitas con las tapitas de empanadas.
  5. Rellenarlas bien con los ingredientes mencionados.
  6. Agregar queso arriba para gratinar.
  7. Dejar cocinar, alrededor de 30 minutos.
