En 30 minutos: cómo resolver una cena rápida con canastitas de zapallitos verdes

A la hora de resolver un almuerzo o una cena, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea nutritiva, abundante y rica. Es por eso que una receta de canastitas de zapallitos verdes se lleva la atención de todos, ya que se puede armar en tan solo 30 minutos.
Se trata de una comida que logra saciar nuestro hambre y es muy sencilla de preparar. Se asemeja a una tarta, solo que se sirve en porciones más pequeñas, con tapas de empanadas.
La receta es sumamente sencilla, y se puede preparar en poco tiempo, ideal para aquellos que cuenten con una agenda apretada. Para la misma necesitamos una sartén, una olla y un bowl, fundamentales para seguir el paso a paso. A continuación, los ingredientes y las cantidades necesarias para cocinar este delicioso plato.
Cómo hacer canastitas de zapallitos verdes en 30 minutos
Esta receta es muy fácil de seguir, y el resultado es abundante: