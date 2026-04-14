14 de abril de 2026 Inicio
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El truco con freidora de aire para hacer huevos duros

Una alternativa simple permite cocinar sin hervir agua, optimizando tiempos y logrando una textura equilibrada con pocos pasos.

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Alternativa en freidora de aire para huevos con cocción precisa.

Alternativa en freidora de aire para huevos con cocción precisa.

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  • Un método difundido en redes sociales propone utilizar la freidora de aire para cocinar huevos sin agua, simplificando el proceso tradicional.

  • La preparación requiere solo huevos y una temperatura controlada, con tiempos precisos que determinan el punto de cocción deseado.

  • El procedimiento incluye un paso final en agua fría que facilita el pelado y estabiliza la textura del interior.

  • Esta alternativa permite obtener un alimento versátil que puede conservarse durante varios días para distintas comidas.

La preparación de huevos duros sumó una nueva alternativa a partir de un método difundido por Paulina Cocina, quien propuso el uso de la freidora de aire como herramienta para simplificar el proceso. La técnica se presenta como una opción que elimina la necesidad de hervir agua y reduce la cantidad de utensilios involucrados.

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El procedimiento se posiciona como una solución práctica dentro de la cocina cotidiana, especialmente en contextos donde se busca optimizar tiempos y aprovechar electrodomésticos que ya forman parte del uso diario. En este caso, la freidora de aire se utiliza de una manera distinta a la habitual.

El resultado final mantiene las características esperadas de un huevo duro, con una clara firme y una yema que puede variar según el tiempo de cocción. La precisión en los minutos permite ajustar la textura sin modificar la simplicidad del proceso.

Huevos en freidora de aire - int
Dentro de la gastronomía cotidiana, este método permite optimizar tiempos y recursos sin modificar las propiedades del huevo duro.

Dentro de la gastronomía cotidiana, este método permite optimizar tiempos y recursos sin modificar las propiedades del huevo duro.

Paso a paso según Paulina Cocina

La técnica comienza con el precalentado de la freidora de aire a 120 °C, un paso clave para asegurar una cocción uniforme desde el inicio. Una vez alcanzada la temperatura, se colocan los huevos directamente en la canasta, sin necesidad de agregar agua ni aceite.

El tiempo de cocción varía entre 11 y 12 minutos, dependiendo del punto deseado. Este rango permite obtener desde una yema más cremosa hasta una consistencia más firme, manteniendo la clara completamente cocida.

Al finalizar, se retiran los huevos y se los sumerge en agua fría, lo que cumple una doble función: detener la cocción y facilitar el proceso de pelado. En menos de 15 minutos, el resultado es un producto con textura equilibrada y listo para consumir.

Un tip para tener siempre a mano

Además de su practicidad en la preparación, los huevos duros se destacan por su versatilidad en distintas comidas. Pueden incorporarse a ensaladas, utilizarse en picadas o formar parte de colaciones rápidas sin necesidad de elaboraciones adicionales.

huevo duro
La propuesta se suma a nuevas tendencias en gastronomía que incorporan electrodomésticos para simplificar técnicas tradicionales de cocción.

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Una vez cocidos, es posible conservarlos en la heladera hasta tres días, lo que permite anticipar preparaciones y contar con una opción lista para consumir en cualquier momento. Esta característica los convierte en un recurso útil dentro de la organización diaria.

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