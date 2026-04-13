13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El truco para terminar con la grasa en las freidoras de aire

Mantené tu air fryer como nueva: descubrí los métodos caseros más efectivos para eliminar restos de comida y suciedad sin dañarlo.

Por
Limpiar la air fryer ayuda a prolongar su vida útil. 
Limpiar la air fryer ayuda a prolongar su vida útil. Diario Información
  • La limpieza regular de la air fryer es clave para evitar malos olores y asegurar el buen funcionamiento del sistema de aire.
  • El vinagre blanco mezclado con agua caliente es un desengrasante natural infalible para el mantenimiento diario.
  • Una pasta de bicarbonato y limón permite desincrustar residuos difíciles sin necesidad de refregar con fuerza.
  • Es vital secar todas las piezas antes de guardarlas para prevenir la acumulación de humedad y el deterioro prematuro.

Las freidoras de aire se han convertido en el último tiempo en una herramienta indispensable en la cocina moderna por su capacidad de cocinar de forma saludable y rápida. Sin embargo, su uso frecuente conlleva un desafío que puede resultar tedioso: la acumulación de grasa.

Cómo hacer salsa de tomate al horno paso a paso.
Te puede interesar:

El secreto de la salsa de tomate al horno de Paulina Cocina

Con el uso diario, los restos de los alimentos y los jugos de las carnes se van depositando en la cesta y las rejillas, lo que puede generar malos olores, afectar el sabor de las próximas comidas y, a largo plazo, reducir la vida útil del aparato.

air fryer
air fryer

air fryer

Mantener la higiene de la air fryer es fundamental para asegurar que el sistema de circulación de aire caliente funcione correctamente. Cuando la grasa se quema repetidamente, se vuelve más difícil de quitar y puede convertirse en un foco de bacterias. Afortunadamente, no hace falta recurrir a químicos fuertes que dañen el antiadherente, sino que se puede limpiar fácilmente con materiales que encontrás en todas las casas.

Trucos caseros para sacar la grasa de la freidora de aire

Si querés prolongar la vida útil de tu freidora de aire, es fundamental cuidar el recubrimiento antiadherente. Nunca utilices esponjas de metal, fibras abrasivas o cepillos de cerdas duras, ya que pueden rayar la superficie y hacer que los alimentos se peguen en el futuro.

Air fryer freidora de aire

Para desincrustar la suciedad sin rayar la superficie, existen varias técnicas que podés aplicar según el nivel de suciedad:

  • Vinagre tibio con agua: Mezclá partes iguales de vinagre y agua caliente en un pulverizador. Rociá el interior de la cesta y dejá actuar por 10 minutos. El vinagre tiene un poder desengrasante natural que afloja la grasa pegada, permitiendo retirarla fácilmente con una esponja suave.
  • Bicarbonato y limón: Para las zonas más críticas, armá una pasta combinando bicarbonato de sodio con jugo de limón. Aplicala sobre las manchas difíciles y dejala reposar unos minutos. Esta reacción química ayuda a despegar los residuos más resistentes sin dañar el material.
  • Limpieza con cepillo de dientes: Para limpiar las rejillas y esos rincones donde la esponja no llega, utilizá un cepillo de dientes viejo con un poco de detergente o la pasta de bicarbonato. Es ideal para remover la grasa acumulada en las áreas de difícil acceso.
  • Ciclo de vapor express: Este es uno de los trucos más efectivos. Colocá un recipiente apto para calor dentro de la freidora con agua y un chorrito de vinagre. Encendé el equipo a temperatura media durante 3 a 5 minutos. El vapor generado ablandará la suciedad interna, facilitando una limpieza rápida con un paño.
  • Remojo profundo: Si la fuente está muy sucia, llená la bacha con agua caliente y unas gotas de detergente de buena calidad. Sumergí la fuente entre 20 y 30 minutos. La grasa se desprenderá prácticamente sola antes de que pases la esponja.

Una vez terminada la limpieza, es vital secar todas las piezas completamente antes de guardarlas. La humedad residual no solo favorece los malos olores, sino que puede acelerar el deterioro de los componentes del aparato.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El plato combina proteínas y vegetales en una preparación completa
play

El paso a paso de Paulina Cocina: la receta para preparar unas albóndigas perfectas

La limpieza regular evita la acumulación de grasa y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Cómo hacer para sacar la grasa de la freidora de aire: el procedimiento

Receta épica de milanesas de berenjena rellenas hechas en la airfryer. 

Cómo preparar unas milanesas de berenjena rellenas en una freidora de aire

Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

La receta de Paulina Cocina que te resuelve la cena en poco tiempo

Receta rápida y práctica para hacer en casa. 

Los brownies imperdibles que se pueden preparar con una freidora de aire

Preparación rápida con pan, huevo y vegetales frescos.

La receta que resuelve la cena sencillamente: pocos ingredientes, rapidez y facilidad

Rating Cero

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

El futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca.

Un famoso futbolista reveló cómo le afectaron los rumores sobre su nueva novia de cara al plantel

Luis Brandoni tiene 85 años.

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: se cayó en su casa y está internado

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

últimas noticias

La firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El fabricante de Reebok, Kappa y Kevingston entró en concurso preventivo

Hace 6 minutos
Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Hace 7 minutos
La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

Turismo por Buenos Aires: el pueblo donde se pueden encontrar las mejores empanadas de la región

Hace 11 minutos
Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

Hace 12 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

Hace 13 minutos