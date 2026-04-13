El truco para terminar con la grasa en las freidoras de aire Mantené tu air fryer como nueva: descubrí los métodos caseros más efectivos para eliminar restos de comida y suciedad sin dañarlo. Por + Seguir en







Limpiar la air fryer ayuda a prolongar su vida útil. Diario Información

La limpieza regular de la air fryer es clave para evitar malos olores y asegurar el buen funcionamiento del sistema de aire. El vinagre blanco mezclado con agua caliente es un desengrasante natural infalible para el mantenimiento diario. Una pasta de bicarbonato y limón permite desincrustar residuos difíciles sin necesidad de refregar con fuerza. Es vital secar todas las piezas antes de guardarlas para prevenir la acumulación de humedad y el deterioro prematuro. Las freidoras de aire se han convertido en el último tiempo en una herramienta indispensable en la cocina moderna por su capacidad de cocinar de forma saludable y rápida. Sin embargo, su uso frecuente conlleva un desafío que puede resultar tedioso: la acumulación de grasa.

Con el uso diario, los restos de los alimentos y los jugos de las carnes se van depositando en la cesta y las rejillas, lo que puede generar malos olores, afectar el sabor de las próximas comidas y, a largo plazo, reducir la vida útil del aparato.

air fryer air fryer Freepik Mantener la higiene de la air fryer es fundamental para asegurar que el sistema de circulación de aire caliente funcione correctamente. Cuando la grasa se quema repetidamente, se vuelve más difícil de quitar y puede convertirse en un foco de bacterias. Afortunadamente, no hace falta recurrir a químicos fuertes que dañen el antiadherente, sino que se puede limpiar fácilmente con materiales que encontrás en todas las casas.

Trucos caseros para sacar la grasa de la freidora de aire Si querés prolongar la vida útil de tu freidora de aire, es fundamental cuidar el recubrimiento antiadherente. Nunca utilices esponjas de metal, fibras abrasivas o cepillos de cerdas duras, ya que pueden rayar la superficie y hacer que los alimentos se peguen en el futuro.

Air fryer freidora de aire Hogarmania Para desincrustar la suciedad sin rayar la superficie, existen varias técnicas que podés aplicar según el nivel de suciedad:

Vinagre tibio con agua: Mezclá partes iguales de vinagre y agua caliente en un pulverizador. Rociá el interior de la cesta y dejá actuar por 10 minutos. El vinagre tiene un poder desengrasante natural que afloja la grasa pegada, permitiendo retirarla fácilmente con una esponja suave.

Mezclá partes iguales de vinagre y agua caliente en un pulverizador. Rociá el interior de la cesta y dejá actuar por 10 minutos. El vinagre tiene un poder desengrasante natural que afloja la grasa pegada, permitiendo retirarla fácilmente con una esponja suave. Bicarbonato y limón: Para las zonas más críticas, armá una pasta combinando bicarbonato de sodio con jugo de limón. Aplicala sobre las manchas difíciles y dejala reposar unos minutos. Esta reacción química ayuda a despegar los residuos más resistentes sin dañar el material.

Para las zonas más críticas, armá una pasta combinando bicarbonato de sodio con jugo de limón. Aplicala sobre las manchas difíciles y dejala reposar unos minutos. Esta reacción química ayuda a despegar los residuos más resistentes sin dañar el material. Limpieza con cepillo de dientes: Para limpiar las rejillas y esos rincones donde la esponja no llega, utilizá un cepillo de dientes viejo con un poco de detergente o la pasta de bicarbonato. Es ideal para remover la grasa acumulada en las áreas de difícil acceso.

Para limpiar las rejillas y esos rincones donde la esponja no llega, utilizá un cepillo de dientes viejo con un poco de detergente o la pasta de bicarbonato. Es ideal para remover la grasa acumulada en las áreas de difícil acceso. Ciclo de vapor express: Este es uno de los trucos más efectivos. Colocá un recipiente apto para calor dentro de la freidora con agua y un chorrito de vinagre. Encendé el equipo a temperatura media durante 3 a 5 minutos. El vapor generado ablandará la suciedad interna, facilitando una limpieza rápida con un paño.

Este es uno de los trucos más efectivos. Colocá un recipiente apto para calor dentro de la freidora con agua y un chorrito de vinagre. Encendé el equipo a temperatura media durante 3 a 5 minutos. El vapor generado ablandará la suciedad interna, facilitando una limpieza rápida con un paño. Remojo profundo: Si la fuente está muy sucia, llená la bacha con agua caliente y unas gotas de detergente de buena calidad. Sumergí la fuente entre 20 y 30 minutos. La grasa se desprenderá prácticamente sola antes de que pases la esponja. Una vez terminada la limpieza, es vital secar todas las piezas completamente antes de guardarlas. La humedad residual no solo favorece los malos olores, sino que puede acelerar el deterioro de los componentes del aparato.