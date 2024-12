El truco para despegar los fideos por mala cocción: simple y rápido

Hay algunos puntos a los que prestar atención mientras cocinamos y que ayudarán a que los fideos no se peguen. Lo principal es no esperar a que estén demasiado cocidos para colarlos: con que estén al dente es suficiente, ya que se terminarán de cocinar con la salsa caliente que les agreguemos.

Además, la olla tiene que ser grande y con abundante agua para que los fideos se cocinen de manera uniforme, y hay que revolverlos regularmente. También conviene echar los tallarines de a poco y no todos de golpe, para que la temperatura del agua no baje. Pero si a pesar de todo los fideos se pegan, a no desesperar, porque tiene solución.

Plato de fideos FREEPIK

El truco para despegar los fideos por mala cocción

El truco para despegar los fideos que se unieron durante la cocción es fácil y rápido. Hay que tomar una olla grande y poner a hervir abundante agua con sal. Una vez que rompa el hervor, hay que sumergir los fideos pegados en el agua caliente con la ayuda de un colador y dejarlos ahí unos 30 segundos. Luego los escurrimos y los bañamos con salsa, y quedarán perfectos para servir.

Otra técnica que se puede usar consiste en poner los fideos pegados en un colador y tirarles agua fría de la canilla. El cambio de temperatura detendrá la cocción y evitará que el almidón siga haciendo efecto. Después, los mezclamos con la salsa caliente y los servimos.