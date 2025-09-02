IR A
Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Esta producción cuenta con una atrapante historia y es una de las más aclamadas de la popular plataforma de streaming.

De qué se trata esta imperdible película turca.

De qué se trata esta imperdible película turca.

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de drama estrenada el pasado 22 de agosto, que se convirtió en una de las más populares.

Se trata de Un hombre abandonado, o "Metruk Adam" en su traducción al idioma original. Esta producción turca, a cargo del director Çagri Vila Lostuvali, ofrece una trama original y dramática, donde se ponen en discusión temas como la injusticia, las dinámicas familiares, la culpa y el poder.

un hombre abandonado 2

Con 1 hora y 30 minutos de duración, este es uno de los mejores títulos de la N roja. Para los que les gustan los relatos crudos y las historias de vida, esta película es ideal para ver en la plataforma de streaming.

Netflix: sinopsis de Un Hombre Abandonado

Baran es un hombre que, al cumplir la condena impuesta por un crimen que no cometió, sale de prisión y enfrenta el doloroso rechazo social. Además, vive en carne propia la pobreza y se enfrenta a múltiples adversidades cuando quiere reconstruir su vida y dejar el pasado atrás. En un determinado momento, el protagonista siente la necesidad de darse por vencido y, justo allí, su vida cambia por completo.

un hombre abandonado

El hermano de Baran, quien realmente cometió el crimen por el cual lo culparon, tiene un accidente y queda en coma. En medio de dicha noticia, el protagonista de la historia se hace cargo de su sobrina Lidya y, es entonces cuando su vida se ve esclarecida en todos los sentidos.

Tráiler de Un Hombre Abandonado

Embed - UN HOMBRE ABANDONADO Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] TURQUIA - Netflix

Reparto de Un Hombre Abandonado

  • Ramazan Demir
  • Ada Erma
  • Rahimcan Kapkap
  • Edip Tepeli
  • Burcu Cavrar
  • Ercan Kesal
