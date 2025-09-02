Mauro Federico reveló cómo fue la reacción de Javier Milei tras la difusión de los audios de Karina

El periodista rechazó el pedido de allanar de Patricia Bullrich a los domicilios de él y Jorge Rial y aseguró no conocer a Franco Bindi y Pablo Toviggino. “Al poder le molesta que muestre los trapitos sucios y nosotros tenemos una especialidad”, aseguró.

El periodista Mauro Federico habló sobre las acusaciones del Gobierno , en medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei y la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas .

En diálogo con Mañanas Argentinas por C5N , el periodista de Argenzuela reconoció no estar sorprendido por el accionar de la ministra, ya que se “espera cualquier cosa”, pero sí cuestionó el accionar y consideró que “si hay un juez federal que le da lugar a esto, evidentemente estamos en presencia de una situación peligrosa”.

El viernes pasado, Milei tuvo una reunión con los funcionarios de su círculo íntimo y Federico reveló cuál fue la reacción del mandatario: “Ni bien terminó, salió alocado, a los gritos, pidiendo ‘los quiero presos a Rial y Federico’”.

“En vez de contener ese delirio, propio de una persona con alteraciones psíquicas y tratar de tranquilizarlo , salieron corriendo a ver qué forma alegaban. A la noche tuvieron otra reunión y en ese encuentro propusieron barbaridades, pero el único tipo que les dijo ‘no muchachos, me parece que por acá no va’ fue Santiago Caputo, que trató de contener la situación”, agregó.

La ministra de Seguridad hizo una presentación judicial denunciando la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas, entre ellos, Federico y Jorge Rial. En esa línea, el juez civil Alejandro Patricio Mariniello dictó una medida cautelar que obliga a los medios de comunicación a cesar la publicación de ese material.

“Lo que tendría que hacer Bullrich es fijarse qué está señalado: que nosotros podemos tener contacto con una organización de las características que ella define, habla y da nombres de supuestos agentes rusos… Honestamente es un delirio desde todo punto de vista”, sostuvo. “Nada de lo que se dice ahí es cierto”, subrayó.

En esa línea remarcó que “hay un conjunto de personas mencionadas que no conozco”: “A la única persona que conozco es a Rial. No sé quién es Franco Bindi, me lo cruzo por la calle y no lo conozco. Con Toviggino jamás hablé por teléfono”.

Mauro Federico y Jorge Rial se presentarán en la Cámara de Diputados

Diputados y senadores opositores se convocaron en el Congreso de la Nación para responder a los ataques del Gobierno nacional a la libertad de expresión. En el Senado, integrantes de la Comisión de Comunicación, Medios y Libertad de Expresión darán una conferencia de prensa desde las 12.

“Hoy tenemos con Jorge una reunión en la Cámara de Diputados en la Comisión de Libertad de Expresión, nos van a pedir explicaciones y a darnos el apoyo y por supuesto preparar estrategias parlamentarias y mañana habrá otra reunión. Los medios, salvo algunos que siguen tratando de justificar lo injustificable, nos apoyan. Hasta Alejandro Fantino se solidarizó con nosotros”, indicó en C5N.

La solicitud se da ante “los hechos de extrema gravedad contra la libertad de expresión”.



Este lunes, un juez dictó una medida cautelar para impedir la difusión de audios de… pic.twitter.com/2HWYyNl01i — Dataclave (@Dataclave) September 2, 2025

Por otro lado, Federico adelantó que en paralelo, mañana (por este miércoles) con Jorge vamos a presentar un trabajo que venimos haciendo hace 15 días que demuestra de qué manera se le dio de baja a más de 30 mil pensiones para discapacidad sin ningún esquema de comprobación que eran personas que no lo necesitaban y adelanto”.

Según detalló, desde las autoridades nacionales “establecieron un mecanismo de premio al personal de quienes bajaran más cantidad de pensión con objetivos que iban las mil pensiones por día para dar de baja”. “Va a ser otro gran escándalo”, aseguró.

“Al poder le molesta que muestre los trapitos sucios y nosotros tenemos una especialidad: nos encanta mostrar los trapitos sucios del poder. Y si hay un medio que nos lo permite hacer, lo hacemos”, concluyó.