Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Una usuaria de redes sociales mostró el momento en el que uno de los participantes tenía el brazo bajo mientras la voz se reproducía y comenzó la polémica.

El programa de La Voz Argentina inició los shows en vivo llamado Todos contra todos y los participantes de cada equipo se presentan según día y compiten entre sí. En una de esas presentaciones, las redes sociales señalaron que hubo playback con un participante.

Sucede que Valentino Rossi tuvo su performance del Team Lali y cantó Fuego contra fuego de Ricky Martin. La presentación fue tan exitosa que fue uno de los tres elegidos por su coach para continuar en el certamen sin tener que esperar al voto de los jurados.

Pero en redes sociales captaron el momento en el que la voz de Valentino se reproduce y la mano con el micrófono quedó por abajo, es decir, no tenía el micrófono en la boca. Los usuarios comenzaron a denunciar que habían hecho playback, es decir, grabado la voz antes de la presentación.

Sin embargo, aclararon que se trataba de un problema de sonido porque la voz estaba en vivo. De este modo, quedó confirmado que se trató de un error y no dieron lugar a la teoría de las redes sociales.

A solo 24 horas del inicio de los shows en vivo llamado Todos contra todos, las autoridades de Telefe tomaron la decisión de no emitir La Voz Argentina 2025 el jueves por la noche por priorizar otros compromisos televisivos. Esto fue anunciado por el conductor Nico Occhiato y por Sofía Martínez, conductora del React.

El canal comenzó con la nueva etapa del lunes, luego de haber terminado con los knockouts donde eliminaron a tres participantes por equipo. El domingo se definió el participante que se sumaba tras haber participado en El Regreso, el ciclo que se emitió por Youtube y la jurado fue Karina, La Princesita.

La Voz Argentina Redes sociales

En la nueva etapa, los concursantes de cada equipo compiten entre sí y la jurado elige a tres de ellos para pasar a la siguiente etapa. Mientras que, de los cinco restantes, el jurado puntúa del 1 al 10 su performance y, los cuatro más votados, pasarán junto con los otros tres. De este modo, habrá un eliminado por programa.

En este contexto, anunciaron que el jueves no se emitirá el programa y el motivo tiene que ver estrictamente con el partido de la Selección argentina contra Venezuela que se emitirá desde las 20:30, pero antes se emitirá una previa y, al final, un breve post. Y, como afecta directamente al horario, se levanta directamente.