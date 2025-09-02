IR A
Murió un actor de la saga "Crepúsculo" tras ser hospitalizado de emergencia

Graham Greene, reconocido en la industria del entretenimiento por interpretar papeles en películas como Danza con Lobos y La Milla Verde, falleció a los 72 años en Toronto.

La industria del cine está de luto tras la muerte de Graham Greene, reconocido actor canadiense que falleció a los 72 años. El intérprete nativo americano es popularmente conocido por participar de la saga de Crepúsculo, y otros films como Danza con Lobos y La Milla Verde.

La noticia de su muerte fue confirmada por su agente de California, Michel Greene mediante un comunicado publicado en Deadline: "Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y será eternamente extrañado". En esa línea se refirió a su esposa fallecida en 2013, "por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo".

Graham Greene 2-9-25
Mientras que su mánager en Canadá, Gerry Jordan, expresó para Deadline "con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento en paz del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene". Hasta el momento no trascendió los detalles de su muerte y falleció en un hospital de Toronto.

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, en la Reserva de las Seis Naciones. Su gran salto a la fama fue en 1990, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Pájaro Pateador (Zitká Nagwáka) en el western mundialmente conocido como Danza con Lobos, su interpretación llevó a una nominación a los premios Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Graham Greene 2-9-25 (1)
Eso no es todo, en su extensa carrera también participó de films como Maverick (1994) con Mel Gibson y Jodie Foster, Duro de Matar 3: La Venganza (1995) con Bruce Willis, La Milla Verde (1999) con Tom Hanks, La Saga Crepúsculo: Luna Nueva (2009).

