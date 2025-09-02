IR A
Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

Nico Occhiato informó que las autoridades del canal tomaron la decisión de no emitir el ciclo del jueves y pondrán otro programa en su reemplazo.

A solo 24 horas del inicio de los shows en vivo llamado Todos contra todos, las autoridades de Telefe tomaron la decisión de no emitir La Voz Argentina 2025 el jueves por la noche por priorizar otros compromisos televisivos. Esto fue anunciado por el conductor Nico Occhiato y por Sofía Martínez, conductora del React.

El canal comenzó con la nueva etapa del lunes, luego de haber terminado con los knockouts donde eliminaron a tres participantes por equipo. El domingo se definió el participante que se sumaba tras haber participado en El Regreso, el ciclo que se emitió por Youtube y la jurado fue Karina, La Princesita.

En la nueva etapa, los concursantes de cada equipo compiten entre sí y la jurado elige a tres de ellos para pasar a la siguiente etapa. Mientras que, de los cinco restantes, el jurado puntúa del 1 al 10 su performance y, los cuatro más votados, pasarán junto con los otros tres. De este modo, habrá un eliminado por programa.

En este contexto, anunciaron que el jueves no se emitirá el programa y el motivo tiene que ver estrictamente con el partido de la Selección argentina contra Venezuela que se emitirá desde las 20:30, pero antes se emitirá una previa y, al final, un breve post. Y, como afecta directamente al horario, se levanta directamente.

