El deslumbrante look de Celeste Cid: un vestido de encaje floral off white

El impactante look de Celeste Cid que no pasó desapercibido en redes sociales. Instagram

Celeste Cid es una de las actrices más conocidas de Argentina, y durante las últimas semanas estuvo involucrada en la promoción de Papá x2, la nueva comedia familiar que ella protagoniza junto a Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin, que sale el 18 de septiembre. En el marco de un junket de prensa para la película, la actriz compartió su look para este evento particular, con fotos que tuvieron mucho impacto en las redes sociales.

Según lo que dejan ver las imágenes, Cid se sumó a la tendencia del naked dress con un vestido de encaje floral off white que dejó a la vista un culotte al tono. El modelo, a cargo de María Gorof, se destaca por la silueta ajustada al cuerpo con breteles finos, la falda a la rodilla y un lazo anudado al cuello.

celeste cid Mauro Brito estuvo detrás de su peinado, suelto, peinado con raya al costado y ondas en las puntas. El maquillaje, a cargo de Antonella Spinazi de Frumboli Estudio, incluyó delineado cateye, sombras amarronadas, contorno, rubor e iluminación en las mejillas y labial nudemate.

“A mi equipito incondicional que siempre da lo mejor y hace todo más divertido, gracias por el juego”, escribió la actriz en la descripción de su publicación. Estas fotos recibieron miles de "me gusta" en cuestión de horas, y recibió piropos y halagos tanto por parte de sus seguidores como de colegas. “No se puede ser más hermosa”, le escribió su amiga Julieta Nair Calvo. “Me derrito”, sumó Ángela Torres, mientras que Natalia Oreiro le dejó emojis de caritas con corazones en lugar de ojos.

celeste cid 2 Celeste Cid reveló el secreto acuerdo que tiene con Santiago Korovsky En tanto a cuestiones personales, Cid fue consultada por su relación con Santiago Korovsky y ella no dudó en bromear. “Diría que la que estoy robando soy yo. Es así, indiscutible. Estoy muy bien”. Asimismo, reveló cómo transita el noviazgo y el secreto acuerdo que tiene con su pareja.

Celeste Cid y Santiago Korovsky Redes sociales “Está bueno cuidar la relación, más que nada en una era digital, donde todo está tan expuesto”, explicó sobre como los dos, ambos actores, buscan mantener la armonía en medio de estos tiempos donde todo es atravesado por la tecnología. Asimismo, remarcó la importancia de diferenciar entre lo que se comparte y lo que se guarda en el terreno privado: “Tratamos de conservar la intimidad y los vínculos puertas adentro. Me parece que es clave para que todo florezca”.