Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

El cantante Indio Solari hará una exposición de arte digital en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Estará disponible desde este viernes y hasta el 2 de noviembre, con entrada gratuita. Se podrá observar de martes a domingos de 11 a 18, en avenida 51 entre las calles 9 y 10.
Este trabajo cuenta con la curaduría de Indio Solari, prologado por Bárbara Maier y Marcelo Figueras. “Esta selección de obras expresa las maneras de una identidad única que representa un recorrido personal y a la vez una serie de imágenes para profundizar en la obra del artista”, expresaron desde la organización.
Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "INDIO presenta BRUTTO Exposición de Arte Digital Apertura viernes 5 de septiembre, 17 h Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse hasta el 2 de noviembre, de martes a domingos de 11 a 18 h Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino Av. 51 entre 9 y 10, La Plata."
“BRUTTO será una experiencia visual en serie donde buscan entrelazarse contornos de la naturaleza, la figura humana, conjuros, diablos y elementos mecánicos que se rebelan contra la mesura académica de la estética y las formas encorsetadas”, añadieron.
“Es una apuesta por lo disonante y por lo que se resiste a ser traducido en discurso ordenado. No hay aquí ninguna amabilidad, sino la crudeza de una imaginación que se manifiesta imperturbable, desbordando los márgenes y conmoviendo la sensibilidad de quienes, además de escuchar, ahora observamos”, agregaron.