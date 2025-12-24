24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El arte de beber, comer y habitar la noche porteña

Punto Mona, el bar creado por Mona Gallosi en Chacarita, propone una experiencia integral que combina coctelería de autor, gastronomía contemporánea, diseño y hospitalidad, consolidándose como uno de los espacios más personales y creativos de la escena porteña.

Por
Uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires

Uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires

En una esquina de Chacarita, dentro de una ex fábrica reciclada con sensibilidad contemporánea, Punto Mona se consolida como uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires. Creado y dirigido por Mona Gallosi, referente indiscutida de la coctelería local, el bar funciona como un refugio donde se cruzan hospitalidad, diseño, música y una mirada estética que atraviesa cada decisión. No se trata sólo de salir a tomar algo, sino de entrar en un universo propio, amable e innovador, donde la experiencia está pensada de principio a fin.

Este rincón gastronómico nació de la búsqueda de dos amigos llamados Matías por replicar la clásica tapería madrileña en Buenos Aires
Te puede interesar:

El restaurante de Buenos Aires con buena relación precio-calidad: ideal para ir con amigos

Punto Mona - carta nueva (1)

Mona Gallosi: una visión que trasciende la barra

Empresaria gastronómica y también ligada al mundo de la moda y la cultura, Mona Gallosi construyó a lo largo de los años un estilo propio que dejó huella en la manera de entender la coctelería en la ciudad. Pionera, formadora de equipos y creadora de conceptos, supo unir técnica, sensibilidad y cercanía con el público.

Punto Mona es, en muchos sentidos, una síntesis de su recorrido: un espacio donde la excelencia convive con la calidez, y donde cada detalle —desde la música en vinilo hasta la iluminación y la vajilla— responde a una idea clara de hospitalidad contemporánea.

El ambiente, diseñado junto al escenógrafo Gonzalo Córdoba y el arquitecto Ricardo Gilardi, propone un diálogo entre lo industrial y lo glamoroso, con decks exteriores rodeados de plantas, livings confortables y una barra que organiza la escena.

Punto Mona - Carozo sin temporada

Qué se puede probar: coctelería de autor y una nueva carta para compartir

La barra, comandada por la propia Gallosi, ofrece una carta de más de veinte cócteles de autor que reinterpretan clásicos y exploran combinaciones precisas. El Gaucho, con whisky, cedrón y Martini Rosso fortificado; Agua de Vida, con vodka, pera y Grand Marnier, o Carozo sin temporada, en versión sin alcohol, dan cuenta de una coctelería pensada desde el equilibrio y la identidad. A esto se suma una cuidada selección de vinos orgánicos, cervezas y opciones de café.

En paralelo, Punto Mona presenta una nueva carta gastronómica de autor con platos diseñados para el centro de la mesa y el acto de compartir. La propuesta reúne texturas, contrastes y guiños locales: tiradito de trucha patagónica con leche de coco y manteca noisette, steak tartar con yema curada y peras en almíbar, halloumi asado con hinojo y naranjas quemadas, empanadas de langostinos con leche de coco, hamburguesa de hongos y una selección de quesos artesanales, entre otros. Todo dialoga con la coctelería y refuerza una experiencia sensorial completa.

Punto Mona - Dici a la

Inclusivo, accesible y pet friendly, Punto Mona es mucho más que un bar: es un punto de encuentro donde el tiempo parece correrse, y donde la noche se vive con identidad, cuidado y una elegancia sin rigidez. Un espacio que confirma que la hospitalidad, cuando tiene una visión detrás, puede convertirse en cultura.

Dónde queda Punto Mona

Punto Mona se encuentra en Fraga 93, Chacarita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este restaurante en Coghlan mantiene viva la tradición del clásico bodegón porteño. 

El bodegón barato cerca de Buenos Aires donde sirven el vino en pingüino

Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

El sándwich de lomito es una estrella de la gastronomía porteña. 

El bodegón de Buenos Aires con un lomo que tiene rúcula y jamón crudo

Mesa navideña económica: cómo hacer que la cena rinda

Mesa navideña económica: ideas para hacer vitel toné, pollo, ensaladas y pan dulce sin gastar de más

Este bodegón de San Telmo sirve una de las mejores milanesas de la Ciudad. 

El bodegón de Buenos Aires donde recomiendan probar su tortilla de papa, suprema Maryland y los tallarines

Rating Cero

Magui Corceiro deslumbró en sus vacaciones en Brasil. 

Las fotos de Magui Corceiro, la novia de Lando Norris, de vacaciones en Brasil

Christian Petersen continúa internado.

La familia de CHRISTIAN PETERSEN rompió el silencio tras conocerse el examen toxicológico

¡Irreconocible! Así está hoy el actor  Tylor Chase, cara de Nickelodeon. 

De estrella de Nickelodeon a vagabundo: Tylor Chase reapareció, irreconocible, viviendo en la calle

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.
play

Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero.
play

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Dakota Johnson comenzó a actuar a los 9 años, en una película producida por Antonio Banderas. 

La impresionante transformación de Dakota Johnson: sus cambios, película a película

últimas noticias

Fabiana recibió la ayuda de los televidentes de C5N. 

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Hace 39 minutos
Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Hace 59 minutos
Las puestas de sol en esta localidad de Córdoba son espectaculares.

Turismo en Córdoba: el destino con los mejores atardeceres para ver en el verano 2026

Hace 1 hora
Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

Hace 1 hora
Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Hace 1 hora