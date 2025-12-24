El arte de beber, comer y habitar la noche porteña Punto Mona, el bar creado por Mona Gallosi en Chacarita, propone una experiencia integral que combina coctelería de autor, gastronomía contemporánea, diseño y hospitalidad, consolidándose como uno de los espacios más personales y creativos de la escena porteña. Por + Seguir en







Uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires

En una esquina de Chacarita, dentro de una ex fábrica reciclada con sensibilidad contemporánea, Punto Mona se consolida como uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires. Creado y dirigido por Mona Gallosi, referente indiscutida de la coctelería local, el bar funciona como un refugio donde se cruzan hospitalidad, diseño, música y una mirada estética que atraviesa cada decisión. No se trata sólo de salir a tomar algo, sino de entrar en un universo propio, amable e innovador, donde la experiencia está pensada de principio a fin.

Punto Mona - carta nueva (1) Mona Gallosi: una visión que trasciende la barra Empresaria gastronómica y también ligada al mundo de la moda y la cultura, Mona Gallosi construyó a lo largo de los años un estilo propio que dejó huella en la manera de entender la coctelería en la ciudad. Pionera, formadora de equipos y creadora de conceptos, supo unir técnica, sensibilidad y cercanía con el público.

Punto Mona es, en muchos sentidos, una síntesis de su recorrido: un espacio donde la excelencia convive con la calidez, y donde cada detalle —desde la música en vinilo hasta la iluminación y la vajilla— responde a una idea clara de hospitalidad contemporánea.

El ambiente, diseñado junto al escenógrafo Gonzalo Córdoba y el arquitecto Ricardo Gilardi, propone un diálogo entre lo industrial y lo glamoroso, con decks exteriores rodeados de plantas, livings confortables y una barra que organiza la escena.

Punto Mona - Carozo sin temporada Qué se puede probar: coctelería de autor y una nueva carta para compartir La barra, comandada por la propia Gallosi, ofrece una carta de más de veinte cócteles de autor que reinterpretan clásicos y exploran combinaciones precisas. El Gaucho, con whisky, cedrón y Martini Rosso fortificado; Agua de Vida, con vodka, pera y Grand Marnier, o Carozo sin temporada, en versión sin alcohol, dan cuenta de una coctelería pensada desde el equilibrio y la identidad. A esto se suma una cuidada selección de vinos orgánicos, cervezas y opciones de café.

En paralelo, Punto Mona presenta una nueva carta gastronómica de autor con platos diseñados para el centro de la mesa y el acto de compartir. La propuesta reúne texturas, contrastes y guiños locales: tiradito de trucha patagónica con leche de coco y manteca noisette, steak tartar con yema curada y peras en almíbar, halloumi asado con hinojo y naranjas quemadas, empanadas de langostinos con leche de coco, hamburguesa de hongos y una selección de quesos artesanales, entre otros. Todo dialoga con la coctelería y refuerza una experiencia sensorial completa. Punto Mona - Dici a la Inclusivo, accesible y pet friendly, Punto Mona es mucho más que un bar: es un punto de encuentro donde el tiempo parece correrse, y donde la noche se vive con identidad, cuidado y una elegancia sin rigidez. Un espacio que confirma que la hospitalidad, cuando tiene una visión detrás, puede convertirse en cultura. Dónde queda Punto Mona Punto Mona se encuentra en Fraga 93, Chacarita.