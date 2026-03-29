29 de marzo de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: así es el lago más cristalino del país que podés visitar en cualquier momento del año

Su combinación de aguas cristalinas, tranquilidad y paisajes naturales lo convierten en una opción ideal para quienes buscan escapar del ruido y conectar con la naturaleza.

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El Lago Epuyén ocupa un valle angosto de aguas cristalinas orientado de oeste a este

El Lago Epuyén ocupa un valle angosto de aguas cristalinas orientado de oeste a este

  • Es considerado uno de los lagos más cristalinos de Sudamérica.
  • Está ubicado en la provincia de Chubut, en plena Patagonia.
  • Sus aguas se destacan por su transparencia y tonalidad clara.
  • Permite realizar actividades como kayak, trekking, cabalgatas y deportes acuáticos.
  • La zona tiene una fuerte presencia histórica de pueblos originarios como tehuelches y mapuches.

Turismo en Argentina: Sudamérica esconde destinos naturales únicos, y uno de los más sorprendentes se encuentra en la Patagonia. Se trata de un reconocido lago, considerado uno de los más cristalinos del país y una joya ideal para visitar en cualquier época del año, ¿cuál es?

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 
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Ubicado en la provincia de Chubut, este espejo de agua de origen glaciar se destaca por la transparencia de sus aguas y un entorno natural que fusiona montañas, bosques y playas únicas.

Antes de la llegada de los colonos, la zona fue habitada por pueblos originarios como los tehuelches, y posteriormente por comunidades mapuches, que dejaron una fuerte impronta cultural en la región. El respeto por la naturaleza y las tradiciones aún se perciben en el entorno, sumando valor a la experiencia turística.

Lago Epuyén

Cómo es el lago que se destaca para visitar en Argentina por su característica cristalina

El Lago Epuyén ocupa un valle angosto orientado de oeste a este y cuenta con una superficie aproximada de 1740 hectáreas. Forma parte de la cuenca del río Puelo y se accede a través de la localidad de Epuyén.

Uno de sus mayores atractivos es la claridad de sus aguas, que permiten ver el fondo con gran nitidez, generando una experiencia visual única para quienes lo visitan.

Rodeado de cerros bajos y bosques de coihues y cipreses, el lago ofrece playas naturales que combinan arena y piedra. A diferencia de otros lagos de la región, no está completamente dentro de un parque nacional, lo que le da un aire más libre y menos intervenido. El entorno invita a desconectar y disfrutar de la tranquilidad, en un paisaje donde la naturaleza es protagonista.

lago epuyen - Turismo

Ubicado a 290 metros sobre el nivel del mar, el lago se caracteriza por tener aguas relativamente cálidas para la región, con una temperatura promedio de 15 grados, especialmente agradable durante el verano.

Esto lo convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan refrescarse como para quienes prefieren contemplar el paisaje en otras estaciones del año.

El lugar ofrece múltiples opciones para quienes buscan aventura o relax:

  • Deportes acuáticos
  • Paseos en kayak o canoa
  • Cabalgatas
  • Trekking por senderos naturales

Cada actividad permite descubrir distintos rincones de este entorno privilegiado.

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