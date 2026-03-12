A menos de una semana de entrar en vigor, un juez declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral El juez cordobés Ricardo Gileta dictó un fallo adverso a la nueva norma, enfocado en el artículo 55 que establece un nuevo criterio para actualizar los créditos en los juicios laborales, que el magistrado consideró contrario al espíritu de la Carta Magna. Por + Seguir en







Primer revés judicial para la norma impulsada por el Gobierno.

A menos de una semana de la promulgación de la nueva legislación laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, un tribunal de Córdoba dictó el primer fallo que declara inconstitucional uno de sus artículos. La decisión fue firmada el 10 de marzo de 2026 por el juez Ricardo Gileta y marca el primer revés judicial para la denominada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo.

La resolución corresponde a la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de la provincia y cuestiona el artículo 55 de la nueva norma por considerarlo contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, que establece el principio de igualdad ante la ley. Se trata de la primera definición judicial de este tipo desde la entrada en vigencia de la reforma, luego de que durante la misma semana se solicitara una medida cautelar para frenar la aplicación de ese punto específico.

El artículo en cuestión establece un nuevo criterio para actualizar los créditos en los juicios laborales. En su sentencia, Gileta abordó la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en litigio. El magistrado sostuvo que “el capital histórico se actualizará conforme lo dispuesto por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, texto según ley 27.082”, lo que implica que el monto deberá ajustarse de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor a nivel general, con un adicional del 3% mensual desde la mora hasta el momento del pago efectivo.

Reforma laboral El juez explicó que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral introduce un criterio diferenciado para los juicios que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma. En esos casos, la ley establece que los montos se actualicen mediante la tasa pasiva publicada por el Banco Central, comparada con la evolución del índice de precios al consumidor, con un piso equivalente al 67% del cálculo previsto por el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para el magistrado, esa diferenciación entre causas nuevas y procesos ya iniciados vulnera el principio de igualdad ante la ley. Por ese motivo, en su escrito sostuvo que “tal diferenciación resulta inconstitucional” y dio por “desechada la validez constitucional del art. 55 LML”. En consecuencia, ordenó que los créditos laborales involucrados en el caso se ajusten conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo mediante el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) hasta la fecha del pago efectivo.

