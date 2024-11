El novedoso truco para hacer los tacos al vapor y que no se rompan

Esta particular versión de los tacos se prepara en vaporera.

Los tacos son, quizás, la comida mexicana más famosa y se consumen en todo el mundo. Sin embargo, hay una versión de este popular plato callejero que queda muy suave, tierna y húmeda, aunque no es tan conocida en nuestro país: se trata de los tacos al vapor o tacos de canasta.

Es común que se acompañen con una variedad de salsas, cebolla picada, cilantro fresco y limones para agregar frescura y sabor. Pueden prepararse con tortillas caseras o compradas, pero usar la vaporera puede ser un poco difícil y es habitual que la masa se rompa. Sin embargo, existen trucos para hacer los tacos al vapor y que queden perfectos.

Consejos para hacer los tacos al vapor

El punto más importante a tener en cuenta para que los tacos al vapor no se rompan es que tanto las tortillas como el relleno deben estar recién hechos y calientes antes de entrar a la vaporera. Además, es fundamental distribuir bien el relleno y no excederse en la cantidad para que no desborde.

Antes de meter los tacos en la vaporera, un truco útil es envolver cada uno con servilletas de papel, repasadores limpios o papel de cocina. Esto va a ayudar a que las tortillas se mantengan húmedas pero, a la vez, no se peguen entre sí. Tampoco hay que cocinarlos demasiado para que las tortillas no se ablanden de más.

Una vez que estén listos, se recomienda sacarlos de la vaporera con mucho cuidado usando una espátula o pinzas de cocina. Para mantenerlos calientes, se aconseja envolver el plato o bandeja con un repasador limpio o papel aluminio, lo que también ayudará a que las tortillas se mantengan suaves y flexibles.