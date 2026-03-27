27 de marzo de 2026 Inicio
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El exclusivo restaurante de Puerto Madero donde la tradición ganadera se convierte en experiencia premium

Con más de 15 años de trayectoria, en Villegas Resto los verdaderos protagonistas son la materia prima de excelencia y una mirada moderna de la parrilla argentina, en un espacio con vista al río y servicio de primer nivel.

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Uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña

Uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña

En Puerto Madero, Villegas Resto se consolidó como uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña. Fundado en 2009, este proyecto familiar nace del profundo vínculo de su creador, Oscar Protto, con el universo de la carne, una relación que comenzó en la carnicería de su padre y que lo llevó a convertirse en un actor clave del sector. Esa experiencia se traduce hoy en una propuesta sólida, donde la técnica, el conocimiento y el respeto por el producto marcan el pulso de cada plato.

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El restaurante refleja esa identidad en cada detalle: amplios salones, ambientación sobria y sectores al aire libre con vista al río generan un entorno ideal tanto para encuentros de negocios como para salidas relajadas. A esto se suma una cava con más de 1600 botellas y una selección de etiquetas nacionales que acompaña con precisión la propuesta gastronómica.

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Qué probar en Villegas Resto

La cocina tiene como eje las carnes de novillo y animales jóvenes, seleccionadas bajo estrictos criterios de calidad y trazabilidad. En la parrilla conviven los cortes clásicos -ojo de bife, vacío, asado de tira o bife de chorizo- con opciones más modernas y pensadas para compartir, como el tomahawk, el porterhouse o el mustang steak. La experiencia se completa con entradas que elevan la propuesta, como el milhojas de papas con langostinos, la burratina con salmón ahumado o los arancini de ternera, además de achuras a la parrilla como mollejas crocantes, provoleta o chinchulines, que mantienen el ADN parrillero.

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Las guarniciones y platos complementarios suman creatividad y equilibrio: desde papas gratinadas con hierbas o cabutia asada con queso azul, hasta vegetales con impronta internacional, como el coliflor con curry y leche de coco. También hay lugar para pescados a las brasas, pastas caseras y milanesas, lo que amplía el espectro y hace del menú una opción versátil para distintos perfiles de comensales. Para el final dulce, alternativas como la crème brûlée de dulce de leche o el nuevo mousse de chocolate dubai aportan un guiño contemporáneo con identidad local.

En un distrito donde la oferta gastronómica es amplia y competitiva, Villegas Resto logra destacarse con un proyecto coherente que combina tradición parrillera y mirada actual. Un espacio donde la calidad, el servicio y el entorno se alinean para una experiencia completa.

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Dónde queda Villegas Resto

Se encuentran en Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

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