El endulzante que tiene el mismo sabor que el azúcar pero que es más sano para el organismo

Originaria de América Latina, la estevia ganó su popularidad en el mundo culinario y de la salud por sus múltiples ventajas. No solo es una opción casi libre de calorías, sino que también ofrece beneficios adicionales para el organismo, como no alterar los niveles de azúcar en sangre y contar con propiedades digestivas. Además, a diferencia del azúcar, la estevia no contribuye a la formación de caries, convirtiéndola en una opción mucho más saludable para el consumo diario.

Estevia Freepik

La estevia, el endulzante que es más saludable que la azúcar

La estevia está disponible en formato de polvo o líquido. La versión en polvo puede ser entre 200 y 300 veces más dulce que el azúcar común. Incluso en su forma más natural, las hojas de estevia ofrecen un poder endulzante de 15 a 20 veces mayor que el azúcar refinado.

Una de sus principales ventajas es su impacto mínimo en los niveles de glucosa en sangre. Esto la convierte en una opción ideal para personas que necesitan controlar su ingesta de azúcar, como aquellas con diabetes o que siguen dietas bajas en carbohidratos. Además, se le atribuyen propiedades digestivas que pueden contribuir a una mejor salud gastrointestinal.

Su versatilidad la hace adecuada para diversas aplicaciones culinarias. Puede utilizarse para endulzar bebidas calientes y frías, como té, café o smoothies, sin añadir calorías extras. En la repostería, la estevia puede reemplazar al azúcar en muchas recetas, aunque es importante ajustar las cantidades debido a su mayor poder endulzante. También puede incorporarse en vinagretas y salsas para añadir un toque de dulzor sin perjudicar el perfil nutricional de los platos.

Estevia Freepik

Entre quienes buscan opciones más saludables en su dieta diaria, la estevia ofrece una excelente alternativa para endulzar el desayuno. Puede añadirse a la avena, yogur o cereales, proporcionando un gusto dulce sin los efectos negativos del azúcar. Aún así, es muy importante recordar que, debido a su intenso poder endulzante, se debe usar con moderación para evitar que el sabor resulte abrumador.