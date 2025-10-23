El ejercicio físico sencillo que mejora el equilibrio de los adultos mayores

Este ejercicio es ideal para fortalecer el cuerpo a esta edad.

Mantener la fuerza y el equilibrio es fundamental para preservar la independencia en la adultez mayor.

Las sentadillas a una silla fortalecen piernas, glúteos y zona media.

Es un ejercicio seguro y fácil de realizar en casa, adaptable a distintas capacidades físicas.

Mejora la coordinación y reduce el riesgo de caídas en personas mayores.

Con el paso de los años, mantener una rutina de actividad física se vuelve esencial para conservar la fuerza, la movilidad y la autonomía. Los especialistas coinciden en que realizar ejercicios regulares ayuda a prevenir lesiones, mejorar el equilibrio y preservar la calidad de vida en la adultez mayor.

Entre las opciones más recomendadas por los profesionales se encuentran las sentadillas con apoyo en una silla, un ejercicio sencillo que puede hacerse en casa, sin necesidad de aparatos ni entrenamiento previo. Reproduce un movimiento cotidiano —sentarse y levantarse—, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para mantener la funcionalidad del cuerpo.

Además de ser una actividad segura y de bajo impacto, las sentadillas contribuyen a fortalecer los músculos de las piernas y los glúteos, mejoran la postura y favorecen la estabilidad. Es un ejercicio accesible, ideal para quienes buscan incorporar movimiento a su rutina diaria de manera práctica y progresiva.

Cómo hacer sentadillas en una silla en casa Ubicar una silla firme y estable, con respaldo, sobre una superficie que no se deslice. Pararse frente al asiento con los pies separados al ancho de las caderas y las puntas ligeramente hacia afuera. Cruzar los brazos frente al pecho o apoyarlos suavemente sobre los muslos para mantener el equilibrio. Flexionar lentamente las rodillas y bajar el cuerpo hasta tocar el asiento con los glúteos, sin dejarse caer. Impulsarse hacia arriba de manera controlada, regresando a la posición inicial. Mantener una respiración regular: inhalar al bajar y exhalar al subir. Realizar entre 8 y 12 repeticiones por serie, una o dos veces al día, según la capacidad de cada persona. En caso de inestabilidad o molestias, hacerlo con apoyo de los brazos o bajo supervisión profesional.

sentadillas con silla Un ejercicio efectivo para mantenerse en forma Este movimiento trabaja los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, músculos clave para mantener la movilidad y la independencia. Estudios recientes muestran que la capacidad de levantarse repetidamente de una silla sin ayuda está directamente asociada con un mejor equilibrio y un menor riesgo de caídas en adultos mayores. Incorporar ejercicios simples como las sentadillas a una silla en la rutina diaria puede marcar una gran diferencia en el bienestar general, contribuyendo a una vida más activa, segura y saludable.