15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio de 36 segundos para que crezcan tus músculos: corto y efectivo

Un nuevo estudio demostró que hacer determinados movimientos, durante menos de un minuto, al mes produce mejores resultados que el entrenamiento tradicional. De qué se trata y cuál es la clave.

Por
Hacer estos ejercicios tres veces a la semana alcanza para ver resultados.

Hacer estos ejercicios tres veces a la semana alcanza para ver resultados.

Pexels

Las rutinas pensadas para fortalecer y tonificar los músculos suelen requerir constancia, dedicación y series de varias repeticiones. Sin embargo, un estudio reciente descubrió que un entrenamiento corto de 36 segundos al mes sería igual de efectivo para hacer crecer la musculatura.

Conocé este caso que sorprende a todos los especialistas en salud.
Te puede interesar:

Creyó que iba a ser mamá pero el diagnóstico médico reveló algo impensado: qué fue

La investigación buscó un enfoque inverso al que se aplica comúnmente en estas rutinas. Los ejercicios más comunes, como el tradicional curl de bíceps, son concéntricos: el músculo genera tensión para vencer la resistencia, y por lo tanto se acorta. En cambio, en los movimientos excéntricos, se alarga.

En este último grupo de ejercicios, la resistencia es mayor que la fuerza y los músculos tienden a alargarse. Por ejemplo, en una sentadilla tradicional, agacharse es un movimiento excéntrico y volver a pararse es concéntrico. Los investigadores descubrieron que enfocarse en alargar el músculo ayuda a que crezca más.

Ejercicio de bíceps y brazos con mancuernas

Qué dice el estudio sobre el ejercicio

Un estudio realizado por la Universidad Edith Cowan de Australia junto a varias instituciones de Japón, publicado en la revista European Journal of Applied Physiology, demostró que hacer 3 segundos de ejercicios excéntricos tres veces a la semana, es decir 36 segundos al mes, son suficientes para ver resultados y hacer que los músculos crezcan.

Los investigadores analizaron el desarrollo muscular de 26 adultos jóvenes y sanos que realizaron ejercicios de extensiones de bíceps, algunos dos veces a la semana y otros tres, y lo compararon con un estudio anterior que había señalado que el alargamiento de bíceps producían mejores resultados que el acortamiento. Quienes entrenaron dos veces a la semana no vieron cambios significativos, pero quienes lo hicieron tres, aumentaron su fuerza en un 2,5%.

"Nuestro trabajo previo demostró que el ejercicio regular y más corto es más beneficioso que una o dos sesiones de grandes entrenamientos a la semana. Ahora tenemos una idea más clara de dónde se encuentra el punto de inflexión en el que se empiezan a ver beneficios significativos en un ejercicio tan corto: se requerirían al menos tres días a la semana, y al menos tres segundos de contracción excéntrica", explicó el autor de ambos estudios, Ken Kazunori Nosaka.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los especialistas recomiendan moderar su consumo diario.

Esto le pasa al cuerpo si tomás té matcha todos los días

El ambiente de este electrodoméstico prolifera la creación de bacterias y microorganismos en su interior.

Cuál es el electrodoméstico más sucio de la casa: puede afectar a tu salud

El aire y la luz solar pueden actuar como agentes naturales de desinfección.

Por qué no hay que hacer la cama apenas te levantás

Las dietas hiperproteicas se popularizaron como una estrategia efectiva para ganar masa muscular o controlar el peso

Una experta en longevidad reveló que las proteínas pueden acelerar el envejecimiento: cómo lo hacen

Parecía un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero los estudios revelaron una enfermedad inesperada.

Pensó que era un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero su médica reveló algo inesperado

Cuál es el ejercicio ideal para reducir el riesgo cardiovascular.

El ejercicio sencillo para reducir el riesgo cardiovascular: lo puede hacer cualquier persona

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

play

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Hace 24 minutos
Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Hace 40 minutos
Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Hace 44 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

Hace 1 hora
Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Hace 1 hora