El bodegón barato de Buenos Aires que hace las más ricas milanesas kilométricas

Este establecimiento, alejado de los lujosos restaurantes de la ciudad, logró destacar no solo por sus porciones generosas, sino también por la calidad y sabor que convirtieron sus milanesas en una verdadera experiencia gastronómica.

Mila Se trata de un modesto bodegón con expectativas culinarias muy buenas. IG: El Progreso

Dónde queda El Progreso Restaurante Parrilla

Enclavada en el centro de la Ciudad, el bodegón El Progreso Restaurante Parrilla se encuentra en Sarmiento 1334, lugar que albergó a presidentes emblemáticos como Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña y Marcelo T. de Alvear.

Qué puedo pedir en El Progreso Restaurante Parrilla

Las berenjenas al escabeche con pancitos tostados son la elección perfecta como entrada y que preparan el paladar para la gran estrella de la casa: las milanesas.

Estas son legendarias y se sirven en porciones generosas que pueden satisfacer a tres comensales con una sola fuente. Entre las opciones más reconocidas se encuentran:

Mila Alejado de los lujosos restaurantes de la ciudad, este rincón es idea para toda la familia. IG: El Progreso

Milanesa Americana: una deliciosa combinación de cheddar, panceta y cebolla caramelizada sobre doble carne, acompañada de irresistibles papas.

Cuatro quesos: una fusión de quesos que conquista los paladares más exigentes.

Milanesa ángel: con salsa blanca, choclo y panceta, una experiencia culinaria celestial.

Gran capitán: una milanesa napolitana con salsa de jamón y queso, coronada con tomate fresco.

Cómo llegar a El Progreso Restaurante Parrilla

Para quienes no viven en la zona, el auto no es una buena opción ya que en las cuadras aledañas no se puede estacionar. Por este motivo, la mejor opción será el transporte público. Líneas cercanas: 24, 105 y 146.