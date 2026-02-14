Día de los Enamorados con Luna en Capricornio: quienes se enamoran La celebración del amor tiene raíces en el siglo III y este año coincide con un astro capricorniano que invita a vínculos serios, compromiso real y decisiones que miran al futuro. Por + Seguir en







Luna en Capricornio del 14 de febrero: quienes se enamoran en el Día de los Enamorados.

La celebración tiene origen en el siglo III, ligada a la historia de un sacerdote que defendía las uniones amorosas.

Con el tiempo, la fecha se transformó en símbolo universal del amor romántico y el compromiso.

Este año la energía astral favorece decisiones afectivas más maduras y conscientes.

Predomina la necesidad de estabilidad emocional por sobre los gestos impulsivos. Este San Valentín llega con Luna menguante en Capricornio, una energía que no promete fuegos artificiales, pero sí decisiones serias. No es un día de vínculos pasajeros: quienes se enamoran en el Día de los Enamorados.

Capricornio está regido por Saturno, planeta del compromiso y la construcción a largo plazo. Bajo esta influencia, el enamoramiento no es impulsivo ni ingenuo: es consciente. Se siente cuando hay admiración, respeto y proyección.

Recordemos que el Día de San Valentín tiene un origen que se remonta al siglo III, alrededor del año 269 d.C., en el Imperio Romano. La tradición más difundida cuenta que un sacerdote llamado Valentín desafió la orden del emperador, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes soldados porque creía que rendían mejor solteros. Valentín decidió casar parejas en secreto y, al ser descubierto, fue ejecutado el 14 de febrero. Con el tiempo, la Iglesia lo reconoció como mártir y la fecha quedó asociada al amor y a las uniones románticas. Siglos después, especialmente en la Edad Media en Europa, comenzó a vincularse el 14 de febrero con el amor cortés y las declaraciones románticas.