Día del Gin Tonic: las mejores propuestas para un clásico siempre vigente

Bares y restaurantes elaboran propuestas especiales, donde la coctelería juega un rol principal.

Por
Un clásico siempre vigente.

Este 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin Tonic y distintos bares y restaurantes elaboran propuestas especiales. Cócteles refrescantes y llamativos, la coctelería juega un rol principal con bebidas de autor que incorporan insumos de alta calidad, frutas tropicales y guiños contemporáneos.

La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.
RONCONCON

Ronconcon está ubicado en una colorida casona en Caballito, donde la cocina latina se vive con sabor y originalidad. Su propuesta combina recetas caseras de Venezuela, Colombia, México y Perú con sello propio, e incluye opciones veggie y sin TACC. La coctelería, a cargo del bartender y propietario y del lugar, Emilio Bruno, suma protagonismo con creaciones inspiradas en ingredientes típicos de la región, como tamarindo, flor de Jamaica o ají amarillo. La experiencia se completa con música alegre y variada, que recorre clásicos del latin jazz, la bossa, la salsa y ritmos folclóricos y populares. Cuenta con mesas en la vereda.

RONCONCON - Merle & Tonic

La propuesta: Este 19 de octubre, durante todo el día, el restaurante se suma al festejo del Día del Gin Tonic con un imbatible 2x$9900 en su clásico Merle & Tonic, preparado con gin Merle, agua tónica, rodaja de pomelo y hojas frescas de huacatay. Para acompañar, se destacan la arepa con bondiola braseada y barbacoa de tamarindo, los tacos de entraña marinada con chuleta ahumada, frijoles, chicharrón y salsa macha, y los tequeños con queso llanero y jalea de ají amarillo. Pagando en efectivo aplica un 10% de descuento. Reservas vía WhatsApp al 11 2454-6592.

Dónde: Beauchef 527, Caballito.

WINO

En Palermo, el nuevo WINO hace honor a la bebida nacional con una cuidada selección de 120 etiquetas que incluyen distintas regiones, estilos, añadas especiales y referencias internacionales. La propuesta invita a disfrutar el vino de forma relajada, ya sea en flights de degustación, por copa o botella a precios de vinoteca, e incluso con opción de take away. Todo convive en un ambiente moderno y descontracturado, con una cocina actual y una barra con coctelería clásica. El espacio acompaña esa idea de experiencia total, con un salón principal de estética teatral —techos altos, grandes telones y cuadros coloridos— y un primer piso con cava y salón VIP para encuentros más personalizados.

WINO - GIN TONIC

La propuesta: Aunque el vino es protagonista, en WINO el proyecto se extiende también a la barra, con coctelería bien ejecutada y clásicos infaltables como el gin tonic, en una versión simple y refrescante a base de Gin Gordon’s, agua tónica Schweppes y jugo de limón. Este cóctel se puede disfrutar de martes a viernes con 2x1 durante el happy hour, de 18 a 20 h. Para acompañar en modo picoteo, se destacan los buñuelos verdes con emulsión cítrica, los baos de pesca curada con crocante de boniato y salsa de lima y cilantro, o los espárragos a la parrilla con crema de espinaca y emulsión de chimi.

Dónde: Thames 1347, Palermo.

GRAU

En el Abasto, Grau Cebichería celebra la cocina costera peruana con una mirada actual y un fuerte protagonismo del producto. La propuesta es uno de los nuevos proyectos del chef Raúl Zorrilla en el barrio, en donde combina tradición y frescura, con ceviches, tiraditos, causas, arroces y platos calientes elaborados con pescados y mariscos de primera calidad. El ambiente relajado refuerza la idea de un encuentro entre la costa limeña y la ciudad, donde la experiencia se disfruta entre sabores intensos y reconfortantes.

GRAU CEBICHERIA - EL CABELLERO DE LOS MARES

La propuesta: Fiel al estilo del chef Raúl Zorrilla, la barra cobra protagonismo con cócteles refrescantes y llamativos. Entre sus imperdibles, el Caballero de los Mares rinde homenaje al héroe peruano Miguel Grau Seminario —quien inspira también el nombre del restaurante— y reinterpreta el gin tonic en una versión ligera y aromática, a base de gin Gordon’s, clarificado de yogur y frutilla, completado con tónica. Para quienes prefieren lo clásico, también se ofrece el gin tonic tradicional, preparado con gin Gordon’s y tónica, ideal para acompañar la frescura marina de su cocina.

Dónde: Guardia Vieja 3372, Abasto

PASILLITO

En el barrio de Palermo, Pasillito es un bar de vinos y tapas españolas que recupera la esencia de los bares tradicionales pero con sello propio. Creado por Ramiro Suárez Plata, el espacio combina producto, servicio y ambientación. La propuesta se centra en compartir y disfrutar del tapeo, en una atmósfera que invita al encuentro.

PASILLITO_4379 (1) (1)

La propuesta: La barra ofrece una carta de cócteles que acompaña las tapas con equilibrio y simpleza. Entre ellos, el gin tonic ocupa un lugar especial: se elabora con gin Mil Demonios y se completa con tónica Schweppes en lata. Puede pedirse con limón, lima, pomelo o pepino, según la preferencia y es una de las opciones más elegidas para disfrutar de un tardeo relajado en su terraza al aire libre.

Dónde: Gorriti 4391, Palermo.

KAMAY CASA GARDEL

El pasado mes de agosto, el chef Raúl Zorrilla desembarcó con su tercera apuesta en el Abasto: Kamay Casa Gardel, su primogénito de cocina criolla peruana y fusión nikkei, pero con una mirada fresca y actual. Tras su paso por el Microcentro, el local renació en el pasaje Carlos Gardel con una carta sabrosa, generosa y pensada para compartir, donde conviven clásicos de la gastronomía peruana —como anticuchos, chicharrones, ceviches, causas y lomo saltado— con platos que reflejan el cruce de influencias y el espíritu inquieto de Zorrilla: sushi fusión, chaufa Maido, risotto pachamanquero, pastas llamativas e incluso una burger con sello nikkei. El lugar es amplio y moderno, cuenta con mesitas en la vereda y un colorido patio al aire libre, que resulta ideal para citas.

KAMAY CASA GARDEL - Gin tonic

La propuesta: La coctelería juega un rol principal con bebidas de autor que incorporan insumos peruanos, frutas tropicales y guiños contemporáneos. Entre los clásicos infaltables, aparece el gin tonic, que se prepara con gin Tanqueray, agua tónica, rodajas de lima y hojas de menta, con la posibilidad de elegir el destilado de preferencia para personalizarlo al gusto del comensal. Refrescante, equilibrado y de perfil aromático, es el compañero ideal para recorrer los sabores intensos de la cocina de Kamay.

Dónde: Carlos Gardel 3131, Abasto.

