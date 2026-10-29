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El último pedido de El Komanche: los detalles de cómo quería que fuera su velorio

El streamer salvadoreño fue encontrado sin vida en el patio trasero de su casa en Nueva León, México.

“Estaba suspendido de una cuerda sujetada a la protección deuna ventana de la segunda planta del inmueble”

“Estaba suspendido de una cuerda sujetada a la protección de una ventana de la segunda planta del inmueble”, reveló la autopsia.

Instagram: elkomanche

El mundo del área digital todavía está conmocionado por la muerte del streamer El Komanche, y con el correr de los días se están conociendo más detalles de sus dichos, previo a su muerte. Ahora, se volvió viral un video donde el youtuber dio detalles de cómo quería que fuera su velorio.

La autopsia reveló que Carlos Mauricio Gómez murió por asfixia por ahorcamiento.
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Entre el material audiovisual que había en diferentes plataformas virtuales, sus fanáticos dieron a conocer uno que habla de sus deseos para el día de su despedida. “Siento que ya estoy en mis últimos días. De verdad. Si me voy a morir, pásenle este clip a mis papás”, había lanzando apenas tres semanas de su deceso. ¿Había anticipado su triste final?

Durante un vivo, el streamer dejó detalles estrictos con las que imaginaba su velatorio, dejando en claro que no pretendía ceremonias religiosas y qué tipo de música prefería: “Ni se les ocurra que mi velorio sea católico. Siempre lo he dicho. A mí me cag... los velorios católicos. Que llegan y la gente está rezando o llorando. Bro, de verdad. Si yo me llego a morir, lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny”.

Además, pidió que “no vayan a dar tamales” y que den su comida favorita, que es la pizza. “Voy a dejar ahí un poquito de dinero para que compren. Pueden dar Pizza Hut o de Little Caesars”, indicó y dividió quiénes deberán comer cada una de esas marcas, según su vínculo: “A los invitados top y a los que fueron mis amigos en vida, Pizza Hut. A los otros, Little Caesars”.

Por otro lado, también solicitó que haya una gran pantalla que proyectara sus ficciones y momentos deportivos preferidos: “¿Qué más? Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, y los mejores momentos de Messi, mientras suena Bad Bunny en otra sala. Todo lo que a mí me gustaba ver”.

“El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spider-Man o Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo. Va a escuchar Bad Bunny y va a decir que ahí está El Komanche escuchando”, concluyó.

La escalofriante confesión de El Komanche sobre el difícil momento que estaba atravesando

Entre otro de los videos que se volvieron virales recientemente se lo escucha a Carlos Mauricio Gómez, verdadero nombre de El Komanche, donde habló de su estado de salud luego de leer en vivo un mensaje de aliento de uno de sus seguidores.

Debe estar muy difícil estar en tu situación y posiblemente no lo entendamos. Date chance, bro, de hoy sentirme mal y mañana a sacudirse las rodillas y salir a volver a intentar”, fueron las palabras que un seguidor le escribió en el chat del vivo.

En respuesta a eso, El Komanche se mostró más trasparente que nunca y le respondió: “La verdad que no nos queda de otra… verga, wey, no le deseo este sentimiento a nadie. Lo que estoy pasando ahorita, literalmente, está… no le deseo a nadie esto. Espero, de todo corazón, que nunca pasen por esto. Es horrible. Cuídense mucho, hermanos, descansen”.

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