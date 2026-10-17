17 de octubre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof, en el Día de la Lealtad: "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades"

El gobernador bonaerense arribó al polideportivo Perón de González Catán para cerrar el acto provincial por el 17 de octubre. "Primero está la patria, así que eso creo que es lo que tiene que ser el mensaje en todos los actos", señaló.

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Axel Kicillof habló con C5N previo al acto por el Día de la Lealtad. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló con C5N en la previa al acto por el Día de la Lealtad que llevará a cabo en La Matanza. "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades", señaló mientras entraba al polideportivo Perón de González Catán.

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Al acto organizado por el Partido Justicialista bonaerense también asistirán la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente local y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a otros funcionarios provinciales y municipales, intendentes bonaerenses, representantes de organizaciones sindicales, dirigentes políticos y militancia.

"La verdad que estoy muy contento, además hay que tener en cuenta que cada año que pasa dan por muerto al peronismo, a este sentimiento y bueno, lo que significa los desafíos de 81 años de ese 17 de octubre que cambió la historia argentina para siempre", analizó en un primer momento Kicillof al ser abordado por la periodista Daniela Gian.

Ante la consulta de ¿cuál es desafío hoy? y ¿qué se le dice a los militantes?, el mandatario bonaerense no dudó en marcar la importancia del hacer "todo lo que tengamos que hacer para recuperar el país, para recuperar la Patria, para defender la soberanía".

"Me parece que primero primero está la Patria, así que eso creo que es lo que tiene que ser el mensaje en todos los actos y en todos los lugares. Es buenísimo, porque es toda la Argentina que se está festejando este 17 de octubre", agregó.

Respecto a una eventual candidatura presidencial para el 2027, Kicillof volvió a mostrar mesura al señalar: "El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, para asumir las responsabilidades que haya que asumir y que cuenten conmigo también para que consigamos el objetivo que es eh derrotar a esta pesadilla en las urnas".

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