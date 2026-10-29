Cyber Monday 2026: cuándo es y cómo aprovechar las ofertas

Con un consumo general en baja, llega una nueva edición del evento de descuentos más esperado del comercio electrónico en Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El Cyber Monday 2026 se lleva a cabo el 2, 3 y 4 de noviembre.

Con un consumo general en baja, en noviembre llega una nueva edición del Cyber Monday 2026 , el evento de descuentos más esperado del comercio electrónico en Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) . En dicho evento, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas , beneficios bancarios, envíos a domicilios gratis y hasta devoluciones sin costo en productos y servicios.

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El Cyber Monday se volvió una de las fechas más esperadas en el calendario de consumo nacional, con un gran impacto en el comercio digital. Por su parte, desde CACE recomiendan prepararse con anticipación y revisar las condiciones de envío y de financiación antes de realizar compras .

La edición 2026 del Cyber Monday se lleva a cabo el 2, 3 y 4 de noviembre , en un año donde el estudio de mitad de año de CACE muestra que durante el primer semestre el ecommerce argentino alcanzó una facturación de $19.533.815 millones , impulsado por 181,5 millones de órdenes de compra (+21%) y un ticket promedio de $107.597.

"Durante el Cyber Monday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días" , explicó Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE. Este año, el 47% de las empresas participantes son pymes , que encuentran en el evento "una vidriera para mostrarse junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing", explicó.

Asimismo, el directivo remarcó el constante avance logístico y financiero del ecosistema para el impulso del sector: las entregas rápidas y la posibilidad de abonar en cuotas siguen siendo ventajas fundamentales del comercio local, junto con la garantía de devolución y el botón de arrepentimiento.

Se acerca la edición 2026 del Cyber Monday. CACE

Entre las herramientas clave para enriquecer la experiencia de usuario se destacan nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, que permitirán a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interés y marcas destacadas.

Además, los compradores podrán utilizar Cybot, el bot conversacional desarrollado con inteligencia artificial, que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas, ofreciendo recomendaciones y una experiencia más ágil dentro del sitio oficial www.cybermonday.com.ar.

Cyber Monday 2026: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2026 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán más de 700 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento y aprovechar al máximo el Cyber Monday 2026 sin exponerse a riesgos innecesarios.: