De qué manera podés dejar de lado la preocupación según la Universidad de Harvard

Siguiendo los pasos que explican los expertos de Harvard , cada persona evitará sobrepensar las cosas y no tendrá efectos en la salud mental. Arthur C. Brooks , investigador y catedrático de la universidad de Harvard desarrolló un método de solo cuatro pasos para pensar menos y ser más felices. Conocé los detalles.

Cómo podés dejar de lado la preocupación según Harvard

Escribí lo que te preocupa

En primer lugar es importante escribir las cosas que te preocupan para identificar cuáles son tus emociones cómo regularlas. De esta manera, vas a poder comprender lo que te sucede y para poner límites.

Brooks explicó al The Wall Street Journal que “cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles que no podemos controlar, la ‘metacognición’ nos da la capacidad de moldear nuestra respuesta emocional”. Y el realizar esta actividad sirve para ello.

Concentrate en el resultado y no en el problema

El experto de la universidad de Harvard sostiene que la ansiedad es un mecanismo para tapar los miedos con preocupación. La mejor solución para evitarlo es realizar una lista de las cosas que te preocupan, pensando en cuál puede ser el peor resultado y el más probable. El paso siguiente será escribir al lado de ellos lo que se debería hacer en cada caso.

Repetí la frase "mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos"

La realidad es que por más que pensemos las cosas, no se solucionarán más rápido. Es por eso que el especialista recomienda “abandona el pensamiento mágico de que, si te torturas lo suficiente por algo que te preocupa, de alguna manera mejorarás la situación”.

La preocupación provocará mayor incertidumbre, estrés y ansiedad y es importante repetirte una y otra vez: “Mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos".

Aprovechá el día

Al levantarte debes repetirte “no sé lo que me deparará este día, pero estoy vivo para experimentarlo y no lo desperdiciaré preocupándome por cosas que no puedo controlar". Esto, aunque no lo creas, tiene un efecto positivo y te ayudará a vivir con menos estrés y ansiedad y a pensar menos las cosas.