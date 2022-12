Dante Spinetta: "La música debe salir del corazón, no de la billetera"

Mesa dulce cuenta con 12 temas que se mueven entre lo festivo y lo melancólico en una armonía en perfecto equilibrio. Los arreglos de vientos de Michael B. Nelson, el arreglador de Prince, le dan un estilo propio bien funkero. "Quería tener esos vientos a la Mineápolis, que son muy virtuosos y muy zarpados", contó el artista.

Además, el disco cuenta con dos invitados nacionales de lujo: Trueno y Ca7riel: "Trueno es uno de mis raperos favoritos de la nueva era, y cuando estaba haciendo esta canción (Sudaka) pensé automáticamente en él porque sabía que podía romperla", reveló.

Y con respecto a Ca7triel, el cantante expresó que "es un músico que admiro mucho, tenemos mucho en común, se re copó en la canción Gambito y la rompió".

Cabe remarcar que Dante Spinetta posee una filosofía musical muy personal con respecto a los feat con otros artistas: "Siempre que he hecho una canción con algún artista es porque realmente tenemos algo en común y siento que podemos generar una buena historia, una buena canción, sino no".

"Hoy en día se acostumbra mucho que artistas hagan colaboraciones juntos pensando en las views y en los plays. Eso no es arte, no es música. La música tiene que salir del corazón, no de la billetera", sentenció el artista.

La importancia de la familia

El artista también se refirió al rol fundamental de sus hijos en su vida personal y profesional: "Yo arranqué a laburar a los 14 años y no había parado nunca. De repente me enamoré de la mamá de los chicos, tuve a Brando y dije: 'Quiero parar, no quiero estar de gira cuando camine por primera vez' , y me dediqué a darle tiempo a los vínculos. Fue lo mejor que pude haber hecho".

Y como no podía ser de otra manera, sus hijos son sus críticos número uno: "Son los primeros que me dicen si una canción está buena o no. Yo siempre llego con los demos y se los hago escuchar en el auto y les pregunto si les gusta o no", confesó el cantante.

Pero no sólo ellos cumplen un rol muy importante en la inspiración de Dante, ya que una de las canciones del disco nuevo está dedicada a su mamá, quien falleció en agosto del 2021: "Nuestro primer amor en la vida son nuestras madres, a mí me tocó perder a la mía, fue un momento muy triste y tuve que parar de grabar por varios meses", recordó Dante.

"Por suerte me pude despedir de una manera muy linda y celebrar la vida al lado de ella, el tiempo que había tenido, y le quise hacer esta canción que habla de la celebración del amor, ese encuentro que tenemos espiritualmente. Y también es una canción dedicada a todas las madres", finalizó.