Cómo saber si mi perra está en celo

Antes de saber si tu perra está en celo, tenés que conocer cómo es este período en ellas. El celo depende de la raza de las perras, es decir, si se trata de razas pequeñas, pueden atravesar el primer celo a los 6 meses, mientras que, en razas grandes, puede darse entre los 12 o 14 meses, Además, el ambiente y el estado de salud, como así también, los factores genéticos tienen influencia en el celo de ellas.

Cabe destacar que, dependiendo en la fase que se encuentren del celo, veremos que ellas rechazarán a los machos o los busca. La tristeza y la depresión son síntomas que pueden aparecer cuando finalice el período y no tuvo un embarazo. Este ítem hay que prestarle mucha atención, ya que, ellas pueden desarrollar un embarazo psicológico. Los síntomas que pueden ayudarnos a saber que nuestra perra está en celo son:

Sangrado.

Vulva inflamada.

Orinan con más frecuencia para marcar.

Más irritabilidad y agresividad de lo normal.

Intranquilidad y ansiedad.

Cuánto dura el celo de una perra: sus etapas y tiempo

La perra atraviesa por cuatro etapas y es donde sufren cambios hormonales y de comportamiento con el fin de que su cuerpo esté preparado para un posible embarazo. El período de celo en las perras puede darse dos veces al año y la misma puede durar entre 2 y 4 semanas dependiendo de la hembra. Las etapas que atraviesa son las siguientes:

Proestro

En la fase de proestro veremos que la vulva está muy inflamada y, a raíz de esta vasodilatación de las paredes de la misma, se da un sangrado particular. Es decir, puede ser de poca cantidad y podemos no notarlo si nuestra mascota se limpia constantemente o puede ser más abundante, pero siempre será de un color rojo intenso. Los perros se sienten atraídos por las feromonas de las perras durante este período y ella los rechaza. Esta fase dura entre 6 y 11 días.

Estro

Durante la etapa estro se produce la ovulación de las perras, por lo tanto, estamos en presencia de la fase fértil de ellas, a pesar de que su vulva siga hinchada, se reduce o incluso termina el sangrado. Las perras orinan con más frecuencia para atraer a los perros y es el momento en el que empiezan a aceptarlos para reproducirse. Suele durar entre 5 y 15 días.

Metaestro

El metaestro es la fase en la que si hubo una copulación, la perra está embarazada. El embarazo dura entre 110 y 140 días entre gestación, parto y lactancia de sus cachorros. Durante ese período las perras no son fértiles porque su cuerpo se recupera, descansa y se concentra en la lactancia.

Anestro

El anestro es la última etapa del período reproductivo de las perras y se trata del descanso completo del período de celo. Los niveles de progesterona son menores y el cuerpo se prepara para llegar al proestro (primera fase) nuevamente. Esta etapa no tiene una duración fija porque varía dependiendo de la perra.

Qué se puede hacer para calmar la ansiedad de una perra en celo

Para calmar la ansiedad de una perra que está en celo podemos hacer lo siguiente:

Darle comida más nutritiva mientras está en celo, ya que, durante este proceso, el cuerpo de ellas hace otro esfuerzo y necesita más nutrientes para no debilitarse. Recordá que siempre sea un alimento saludable.

No evites pasear para que siga activa desde lo físico y lo mental. Jugá mucho con ella y armale juegos de olfato en el hogar. Los mismos pueden ser esconder trozos de comida en lugares puntuales de la casa.

Ofrecele mucho cariño, caricias, limpiala, acariciala, etc.

Podés darle plantas como la valeriana, la manzanilla y la hierba de San Juan, ya que, son muy útiles para la ansiedad de las perras.

La esterilización y castración en las perras

Esterilizar o castrar a las perras evitan en ellas muchas enfermedades y otros problemas de salud. También sirve si no deseamos que nuestra mascota tenga cachorros. Cabe destacar que este proceso no es peligroso para las perras y, además, lograremos que las perras no lleguen a sufrir embarazos psicológicos -luego del celo en caso de no haber sido servidas-, desprendimiento de útero y cáncer de mama.