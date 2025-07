Cuáles son los yuyos que podés agregar al mate y ayudan a reducir el estrés

No obstante, su contenido natural de cafeína puede estimular el sistema nervioso central, lo que, en ciertos casos, no resulta favorable para quienes buscan reducir el estrés o calmar la ansiedad

El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso. No obstante, su contenido natural de cafeína puede estimular el sistema nervioso central, lo que, en ciertos casos, no resulta favorable para quienes buscan reducir el estrés o calmar la ansiedad. Aunque la cafeína en dosis moderadas ayuda a mantener el estado de alerta, no siempre es compatible con el objetivo de relajarse.