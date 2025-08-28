Trucos para dormir: qué podés hacer si tu pareja ronca mucho Esta situación es más común de lo que parece y puede afectar tanto la calidad del sueño como el bienestar general. Por







¿Cómo hacer para dormir mejor con tu pareja roncando? Freepik

Dormir bien es fundamental para la salud, pero no siempre resulta fácil cuando se comparte la cama con alguien que ronca. Existen diferentes estrategias y hábitos que pueden ayudar a mejorar la situación, buscando que ambos miembros de la pareja descansen de manera más reparadora.

La búsqueda de soluciones para descansar mejor no solo mejora la calidad del descanso, sino que también contribuye a reducir tensiones y promover una convivencia más armoniosa. Por eso, cada vez se difunden más consejos prácticos para quienes enfrentan esta dificultad nocturna.

Qué hacer si tu pareja ronca mucho a la hora de dormir -Dormir desvelo roncar Si el ruido impide dormir, los expertos recomiendan primero identificar la causa. Daniel Vena, profesor adjunto de medicina del sueño en Harvard, explica que los ronquidos ocurren cuando los músculos que mantienen abiertas las vías respiratorias se relajan, haciendo que los tejidos de la garganta vibren al respirar. Las personas con sobrepeso u obesidad suelen roncar más, ya que los tejidos adicionales en lengua y garganta dificultan el flujo de aire.

Kuljeet K. Gill, de la Universidad Northwestern, señala que la congestión por resfriados o alergias también puede generar ronquidos. En parejas, es importante descartar la apnea obstructiva del sueño, ya que la mayoría de quienes la padecen roncan, aunque no todos los roncadores sufren esta condición.

Si se trata de un “simple roncador”, existen estrategias para reducir el ruido: