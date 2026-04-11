11 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son los principales atractivos de Buenos Aires para visitar en solo 3 días

Con una logística sencilla y paradas estratégicas, descubrirás por qué se la conoce como la "París de Sudamérica".

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Si tenés 3 días libres y los querés dedicar al Turismo interno

Si tenés 3 días libres y los querés dedicar al Turismo interno, te dejamos una guía útil

  • Abril ofrece temperaturas moderadas, ideales para completar el itinerario caminando sin el calor del verano.

  • El recorrido destaca las cúpulas porteñas y el contraste entre el estilo francés y los rascacielos modernos.

  • Se sugieren paradas en cafés notables y parrillas clásicas para probar el asado argentino. El itinerario incluye espacios para disfrutar del tango en la calle y arte contemporáneo en los museos.

  • Los puntos elegidos están bien conectados mediante transporte público y zonas peatonales seguras. Muchas de las atracciones, como parques y fachadas históricas, no requieren costo de entrada.

Buenos Aires, la vibrante capital argentina, es una ciudad que combina el encanto europeo con la pasión e identidad latinoamericana. Para este otoño de 2026, si dispones de poco tiempo, es posible capturar su esencia con un itinerario de Turismo estratégico. En solo 72 horas, podrás recorrer desde sus barrios más antiguos y bohemios hasta las zonas más modernas y sofisticadas.

Vivoratá, un rincón rural con historia y misterio.
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Este plan de tres días está diseñado para que no te pierdas los hitos fundamentales que han convertido a Buenos Aires en uno de los destinos más elegidos de la región. Ya sea por sus museos, su tradición tanguera o sus modernos polos gastronómicos, la ciudad ofrece una experiencia intensa y completa.

Qué debés visitar en Buenos Aires si solo tenés 3 días

Explorar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tres jornadas permite obtener una visión integral de sus contrastes, desde su legado histórico hasta su cara más cosmopolita. Este itinerario optimizado está diseñado para aprovechar al máximo el tiempo, recorriendo los hitos fundamentales que definen la identidad porteña:

Día 1: San Telmo y el Eje Cívico

San Telmo

La experiencia comienza en Plaza Dorrego, corazón de San Telmo, rodeada de edificios del siglo XIX y cafés históricos. Tras visitar la Casa Mínima y la estatua de Mafalda en el Paseo de la Historieta, el recorrido avanza hacia la Manzana de las Luces y la emblemática Plaza de Mayo, donde se alzan la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

La tarde continúa por la Avenida de Mayo, pasando por el icónico Café Tortoni y el majestuoso Palacio Barolo, hasta llegar al Congreso de la Nación. El día culmina en la Avenida Corrientes, disfrutando de una clásica pizza en Guerrín y contemplando el Obelisco y el Teatro Colón.

Día 2: Recoleta y los Bosques de Palermo

Bosques y lagos de Palermo, Planetario

La segunda jornada se centra en la elegancia del norte. Inicia en El Ateneo Grand Splendid, una de las librerías más bellas del mundo ubicada en un antiguo teatro, y continúa hacia el Cementerio de la Recoleta. El camino hacia Palermo ofrece paradas culturales obligatorias como el MNBA o el MALBA, junto a hitos arquitectónicos como la Biblioteca Nacional y la escultura Floralis Genérica.

El descanso llega en el Rosedal o el Jardín Japonés, para finalizar la tarde en Palermo Soho, un polo de diseño, murales y gastronomía donde destacan parillas de renombre mundial y bares con terrazas animadas.

Día 3: La Boca y la Modernidad de Puerto Madero

caminito-la-boca-buenos-aires

El cierre del viaje propone un contraste de estilos. La mañana se dedica a La Boca, recorriendo el colorido pasaje Caminito y las cercanías del estadio La Bombonera, sumergiéndose en la cultura del tango y el fútbol.

El itinerario finaliza en Puerto Madero, el barrio más joven y moderno. Allí, el paseo junto a los diques permite cruzar el Puente de la Mujer, disfrutar de una variada oferta gastronómica frente al río y, si el tiempo lo permite, conectar con la naturaleza en la Reserva Ecológica Costanera Sur, un refugio de biodiversidad en plena metrópolis.

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