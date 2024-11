Cuáles son los cinco alimentos que aceleran la pérdida de la memoria según un estudio de Harvard

La relación entre la alimentación y la salud cerebral es cada vez más clara gracias a investigaciones avanzadas en neurociencia. La doctora Lisa Mosconi, neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard y autora del libro Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, señaló que los alimentos que ingerimos no solo afectan a nuestro cuerpo, sino que también tienen un impacto directo en la función cognitiva y en la memoria.