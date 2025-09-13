Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías Estos elementos, al final de su vida útil, requieren un tratamiento especial para evitar impactos ambientales negativos y recuperar materiales valiosos. Por







El reciclaje de baterías se ha convertido en un tema prioritario debido al creciente uso de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. La búsqueda de nuevas metodologías responde a la necesidad de encontrar procesos más eficientes, seguros y sostenibles.

La investigación avanza hacia técnicas que permitan reducir los desechos peligrosos y, al mismo tiempo, aprovechar recursos que pueden reintegrarse a la industria. Conocer cómo evoluciona este campo es clave para proyectar un futuro con menor dependencia de la extracción de materias primas.

Cómo es el reciclaje innovador de las baterías reciclaje-de-baterias

El proyecto Recilion, impulsado por el Centro Tecnológico de la Energía (ITE), busca establecer un proceso integral y sostenible para el reciclaje de baterías de ion-litio, priorizando la recuperación de materiales estratégicos como grafito, litio, cobalto, níquel y manganeso.

Para su desarrollo, se aprovechan distintas infraestructuras y tecnologías del ITE dedicadas al reciclaje y la valorización de residuos. Entre ellas se destaca el laboratorio Circular Carbon, que emplea reactores para ensayos de recuperación; el Battery Lab, equipado para probar baterías y evaluar electroquímicamente los materiales recuperados; y el laboratorio de caracterización, donde se analizan las propiedades físico-químicas de dichos materiales para asegurar su calidad y reutilización.

Este proyecto, registrado con el expediente IMDEEA/2024/72, cuenta con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+I) y de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa de la Comunitat Valenciana 2021-2027.