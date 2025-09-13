13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Estos elementos, al final de su vida útil, requieren un tratamiento especial para evitar impactos ambientales negativos y recuperar materiales valiosos.

Por
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

El reciclaje de baterías se ha convertido en un tema prioritario debido al creciente uso de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. La búsqueda de nuevas metodologías responde a la necesidad de encontrar procesos más eficientes, seguros y sostenibles.

Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.
Te puede interesar:

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

La investigación avanza hacia técnicas que permitan reducir los desechos peligrosos y, al mismo tiempo, aprovechar recursos que pueden reintegrarse a la industria. Conocer cómo evoluciona este campo es clave para proyectar un futuro con menor dependencia de la extracción de materias primas.

Cómo es el reciclaje innovador de las baterías

reciclaje-de-baterias

El proyecto Recilion, impulsado por el Centro Tecnológico de la Energía (ITE), busca establecer un proceso integral y sostenible para el reciclaje de baterías de ion-litio, priorizando la recuperación de materiales estratégicos como grafito, litio, cobalto, níquel y manganeso.

Para su desarrollo, se aprovechan distintas infraestructuras y tecnologías del ITE dedicadas al reciclaje y la valorización de residuos. Entre ellas se destaca el laboratorio Circular Carbon, que emplea reactores para ensayos de recuperación; el Battery Lab, equipado para probar baterías y evaluar electroquímicamente los materiales recuperados; y el laboratorio de caracterización, donde se analizan las propiedades físico-químicas de dichos materiales para asegurar su calidad y reutilización.

Este proyecto, registrado con el expediente IMDEEA/2024/72, cuenta con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+I) y de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reciclar los corchos ayuda muchísimo a las plantas, tiene múltiples beneficios.

Este truco para reciclar los corchos tiene un beneficio extra para tu hogar: cuál es

Ideas fantásticas para hacer con botellas de vinos vacías y recicladas. No te las pierdas.

Si te sobran las botellas de vino vacías en tu casa, esta es la mejor forma de reciclarlas y decorar tu hogar

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso.

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso

Conocé los tips para que tu ropa en desuso tenga una segunda vida y no contamine el Medio Ambiente

Reciclar y salvar: así podés reutilizar la ropa que te quedó vieja

Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Así podés reciclar los rollos de papel higiénico y generar ideas únicas

Te damos algunos trucos sencillos para reciclar escaleras de madera desde la comodidad de tu casa.

Cómo podés reciclar una escalera de tu casa si ya no tiene tanto uso

Rating Cero

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

play

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

últimas noticias

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 14 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 16 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 40 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 42 minutos
Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Hace 1 hora